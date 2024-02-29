Прийняв останній бій: на Тендріській косі загинув 21-річний спецпризначенець

У загиблого Андрія Типусяка залишилась кохана дружина та маленький синочок.

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Під час виконання бойового завдання на Тендрівській косі загинув 21-річний Андрій Типусяк / Колаж: Главред, фото: facebook/Kateryna Halushka, facebook/Пасічнянська ТГ

Спецпризначенці із 73-го морського центру ССО виконували бойове завдання на Тендрівській косі. Цей бій став останнім для 21-річного Андрія Типусяка. Чоловік ціною власного життя врятував багатьох побратимів. Про це повідомляє Пасічнянська ТГ Івано-Франківської області.

Андрій забезпечував відхід основних сил групи після виконання спецзавдання.

"Андрій був прикладом та опорою для всієї своєї родини. Чесний, впевнений, вірний… Він завжди був готовий допомогти людям, не відмовляв, якщо міг чимось підтримати, зарадити, вберегти! Саме бажання захистити найрідніших і повело серце Воїна на фронт", – йдеться в повідомленні. відео дня

Бойова медикиня "Госптальєрів" Катерина Галушка згадує про Андрія Типусяка як про дуже доброго та завжди усміхненого хлопця. Для неї загибель Андрія - дуже важка втрата.

У чоловіка залишилася дружина та маленький син. Катерина каже, що він постійно розповідав про те, як кохає дружину та обожнює синочка.

"Неймовірний, добрий та чудовий хлопець. Який багато сміявся. Любив свою роботу і в 21 рік гнав поперед всіх по морських хвилях. Я називала його "малий", бо навіть для моїх 26 він дійсно був як бородата дитина … Він любив свою дружину і обожнював свого сина. Чомусь в памʼяті найбільше саме трішки пʼяний Андрій, який розказує про те як це круто мати сина … Це дуже боляча втрата. Для побратимів. Для друзів. Для всіх, хто його любив", - написала Катерина.

Сили спеціальних операцій України Сили спеціальних операцій (ССО) - окремий рід військ Збройних сил України. Згідно закону "Про Збройні Сили України", ССО можуть залучатися: до здійснення заходів правового режиму воєнного та надзвичайного стану;

проведення інформаційно-психологічних операцій;

боротьби з тероризмом і піратством;

заходам щодо захисту життя, здоров'я громадян та державних об'єктів (майна) за межами України, забезпечення їхньої безпеки та евакуації;

заходам щодо посилення охорони державного кордону, захисту суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та континентального шельфу України;

забезпечення безпеки Національного морського судноплавства України у відкритому морі або в місцях, що знаходяться поза юрисдикцією будь-якої держави;

заходам щодо запобігання розповсюдженню зброї масового ураження;

протидії незаконному перевезенню зброї та наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів у відкритому морі;

ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

до міжнародних антитерористичних операцій;

боротьби з піратством та іншими операціями з підтримання миру і безпеки на підставі міжнародних договорів України. Сили спеціальних операцій створені 28 липня 2016 року указом президента України за підтримки країн-членів НАТО. В ході війни на Донбасі провели численні бойові та спеціальні операції на фронті й в тилу противника.

Як повідомив Главред, бійці підрозділу ССО ЗСУ провели операцію під назвою "Говерла" на важливій ділянці фронту - була захоплена стратегічна висота, де розташовувався опорний пункт російських окупантів. Взяти його під контроль підрозділам сил оборони не вдавалося кілька місяців.

Крім того, бійці ССО причетні до знаменитого новорічного удару по окупованій Макіївці, а в Бахмуті підрозділи ССО ефективно проводили оборонні операції як в межах міста, так і на його прилеглих територіях.

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