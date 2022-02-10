Тягала по класу: що чекає на вчительку, яка накинулася на учня в Харкові

У міськраді Харкова дії вчительки назвали "непедагогічними".
Отримала продовження історія в Харкові, де вчителька англійської мови спеціалізованої школи № 77 грубо поводилася з учнем молодших класів.
Жінка отримала догану за застосування сили до учня, повідомила голова міського департаменту освіти Ольга Деменко, повідомляє прес-служба Харківської міськради.
Чим закінчився скандал
Підкреслюється, що інцидент обговорили з педагогічним колективом школи та співробітниками Управління ювенальної превенції харківської поліції.
Батьки дитини визнали, що їхній син "поводився не найкращим чином".
"Я вибачилася перед ними від імені міськради... це неприємна ситуація, і ми абсолютно не виправдовуємо дії вчителя, якими б не були обставини, що спровокували її на такий вчинок. Це непедагогічно, і так робити не можна", — підкреслила Деменко.
Що загрожує вчительці
Глава департаменту висловила впевненість, що звільнення вчительки було б надмірним покаранням за проступок.
"Вчителька працює в школі майже 10 років, вона характеризується позитивно, раніше до відповідальності не притягувалася. Її підтримують інші вчителі та батьки. Це була прикра помилка з її боку, яку, сподіваюся, вона більше не повторить", — запевнила вона.
Ольга Деменко також анонсувала профілактичні бесіди в школах і дитячих садках Харкова у зв'язку з інцидентом.
Що відомо про інцидент
Нагадаємо, раніше з'явився відеозапис, на якому зафіксовано, як вчителька тягне хлопчика через клас за руку і потім штовхає його на парту. У поліції пообіцяли провести перевірку.
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