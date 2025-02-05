Доводиться пересідати на коней: РФ не встигає заміщувати втрати - Forbes

Російські війська зазнають великих втрат.

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Російські війська змушені наступати на конях / Колаж: фото: скірн з відео https://x.com/Gerashchenko, фото: ua.depositphotos.com

Ключове з матеріалу Forbes:

РФ виснажує запаси техніки та шукає альтернативи

Російські військові змінюють бронетехніку на тварин

Росія втратила у війні проти України понад 15 000 одиниць техніки. Це було лише питанням часу, адже запаси радянського озброєння виснажуються – тепер окупанти змушені пересідати навіть на коней.

На відео, де російські військові рухаються верхи на окупованій території України, звернув увагу журналістДевід Акс. Він наголосив, що російські механізовані підрозділи втрачають бронетехніку темпами 6 000 одиниць на рік, і російська промисловість просто не встигає їх заміщувати.

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"Росія виробляє близько 200 нових бойових машин БМП-3 і 90 нових танків Т-90М щороку, а також кілька сотень інших нових броньованих машин, включаючи колісні бойові машини БТР-82", – зазначається в матеріалі Forbes.

У перші два роки повномасштабного вторгнення Росія компенсувала втрати за рахунок техніки часів холодної війни, знімаючи її з консервації. Але ці резерви також вичерпуються, і заповнити нестачу стає дедалі складніше.

"Оскільки бронетехніка, навіть дуже стара, стає дедалі рідкіснішою на російському озброєнні, все більше російських штурмових груп пересуваються на цивільних мікроавтобусах і компактних автомобілях. Наступними можуть бути коні. [...] Але це не означає, що Росія програє війну в більш широкому сенсі. Наскільки б поганими не були російські проблеми з генерацією сил, українські ще гірші", – пише Акс.

"Російські війська зазнають великих втрат. Проте вони продовжують просуватися на багатьох напрямках, де українська оборона розтягнута через нестачу живої сили – і де Росія змогла сконцентрувати переважаючі сили", – заявляє українська аналітична група Frontelligence Insight.

Втрати Росії у війні з Україною - останні новини

Президент України Володимир Зеленський, як повідомляв Главред, заявив, що ворожа армія втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими. Водночас 50-70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600-700 тисяч отримали поранення.

Водночас президент США Дональд Трамп також прокоментував втрати України та РФ. За його даними, у війні проти України РФ втратила 800 тисяч солдатів.

За один лише січень 2025 року ЗСУ знищили майже 50 тисяч солдат Росії, розповіли в Міноборони.

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