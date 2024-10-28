Яку військову допомогу Україні може надати Південна Корея: подробиці

Крім того, НАТО теж розглядає різні варіанти реакції, зокрема — залучення до збиття російських ракет Польщі і Румунії.

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Сеул може виявитися рішучішим за Захід / Колаж Главреда. Фото: ОП

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Сеул може передати Києву величезні запаси артснарядів

Від НАТО не варто очікувати нових рішень до виборів у США

Південна Корея розглядає можливість відправки Києву зброї у відповідь на залучення Росією військ КНДР до війни проти України. Таким чином, Сеулу доведеться скасувати чинну заборону на летальну допомогу воюючим державам, підтвердив у коментарі Bloomberg південнокорейський чиновник.

За словами співрозмовника агентства, у військовий пакет ввійдуть артилерійські снаряди.

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"Якщо частину величезних запасів артилерійських снарядів Сеула почнуть передавати Україні, то, враховуючи також поставки (снарядів, - Главред) КНДР до Росії, це призведе до втягування у війну (РФ та України, - Главред) двох найбільших у світі артилерійських сил", — пишуть журналісти.

У своїй млявій реакції щодо участі північнокорейських військ у війні проти України Захід все ще сподівається на некомпетентність і відсутність бойового досвіду у солдатів Кім Чен Ина, а отже — малу ефективність у їхньому застосуванні Росією, поділилися з агентством співрозмовники у колах НАТО.

З-поміж варіантів, що розглядаються Альянсом як реакція на втягування Північної Кореї у війну, є дозвіл на прикриття членами НАТО (наприклад, Польщею і Румунією) повітряного простору від російських ракет і дронів над Заходом України.

А проте від НАТО не варто очікувати якихось суттєвих рішень до виборів у США 5 листопада, зазначив співрозмовник.

Армія Південної Кореї і КНДР - порівняння / Інфографіка: Главред

Війська КНДР на війні проти України - останні новини

Як повідомляв Главред, у жовтні українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні - Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані про перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

У четвер, 24 жовтня, ГУР підтвердило прибуття перших підрозділів північнокорейських солдатів у Курську область. Всього КНДР "передала" у розпорядження країни-агресорки до 12 тисяч військових.

На зараз Сеул розглядає передачу Україні наступальної зброї, цим сами ідучи проти заборони надсилати зброю країнам, які ведуть активні бойові дії. До прикладу, 24 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в Росію.

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