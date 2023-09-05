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З'явилась гостра реакція МЗС та ОП на слова Путіна про Зеленського

Яна Ставська
5 вересня 2023, 21:45 оновлено 5 вересня, 21:49
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В Україні наголосили, що нові висловлювання кремлівського глави є свідченням антисемітизму всього режиму Росії.
З'явилась гостра реакція МЗС та ОП на слова Путіна про Зеленського
Путін вчергове загострив увагу на єврейському походженні Зеленського / Колаж Главреда. Фото: ОП, скріншот

В Україні відреагували на слова російського диктатора Володимира Путіна, який назвав президента України Володимира Зеленського "євреєм, який героїзує нацизм".

В міністерстві закордонних справ наголосили на антисемітизмі самого Путіна.

"Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт", - написав у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

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МЗС закликає світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента.

"У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою", - йдеться у заяві представника міністерства.

Реакція Офісу президента

На новий "вкид" Путіна відреагував й радник керівника ОП Михайло Подоляк. Він, зокрема, припустив, що таким чином російський диктатор намагається знайти виправдання своїй внутрішній неадекватності. Путіна Подоляк назвав "абсолютно недієздатним" і "нераціональним актором".

"Людина, яка не користується телефоном чи комп’ютером, закликає подивитися, що "пишуть євреї в Інтернеті про президента Зеленського" як виправдання військових злочинів Росії в Україні. Знову людина, яка свідомо віддає наказ ракетно атакувати чужу країну, масово вбивати, ґвалтувати, викрадати дітей, знищувати міста й села, пропонує нове виправдання своїй внутрішній неадекватності", - зазначив Подоляк у Twitter.

Що сказав Путін

Після чергового засідання з чиновниками 5 вересня Путін у коментарі пропагандистам, уточнюючи кількість жертв з боку СРСР у період Другої світової, знову звинуватив у нацистських злочинах українців.

Пропагандист поцікавився, як тоді Путін може пояснити "парадокс", коли Україну очолює президент єврейського походження. На що кремлівський диктатор заявив, що того нібито обрали "західні куратори".

"Західні куратори поставили на чолі сучасної України людину, етнічного єврея, з єврейським корінням, з походженням єврейським. Таким чином вони прикривають антилюдську сутність, яка закладена у фундамент, основи сучасної української держави. Це робить ситуацію огидною. Етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост", - сказав Путін.

Понад те, Главред писав, як Путін влаштував допит російському чиновнику, чекаючи від нього "правильної відповіді" про українських "нацистів".

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Володимир Зеленський МЗС України Володимир Путін Михайло Подоляк
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