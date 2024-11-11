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"Втрата міста - питання часу": аналітики розповіли про ситуацію на Донеччині

Маріна Фурман
11 листопада 2024, 16:06оновлено 11 листопада, 17:41
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Ворог атакує в районі східних околиць Курахового і намагається там накопичити сили та закріпитися.
ВСУ, карта
Ворог атакує з флангів / Колаж: Главред, фото: DeepState, 4 окрема танкова бригада

Ключові тези:

  • Окупанти атакують з усіх сторін
  • РФ хоче захопити логістичні шляхи ЗСУ

Російські окупанти намагаються вийти на логістичні шляхи Сил борони, тому ворог активно штурмує позиції українських військових з півночі, півдня та сходу на Курахівському напрямку. Про це в понеділок, 11 листопада, повідомили у проєкті DeepState.

За словами аналітиків, ситуація навколо Курахового продовжує погіршуватися.

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"Північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню. З півдня рух здійснюється по дирекції Ясна Поляна-Максимівка-Трудове, де з постійним тиском і втратами, але окупанти мають просування. Від ЛБЗ до траси залишається близько 10 км, а ІФС в даному районі залишають бажати кращого", - йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на півночі ворог зосередив свою максимальну увагу на н.п. Сонцівка, там Силам оборони України вдається знищувати ворожу піхоту.

"Одночасно несприятлива ситуація складається в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка, адже окупанти ще більш активізувалися і постійно лізуть на позиції українських військових.", - зазначають експерти.

При цьому аналітики наголошують, якщо не взяти під контроль фланги, то втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу.

'Втрата міста - питання часу': аналітики розповіли про ситуацію на Донеччині
Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, попри складну ситуацію вздовж усієї лінії фронту Силам оборони України вдається контратакувати ворога. Так нещодавно ЗСУ повернули контроль над окремими ділянками на Лиманському напрямку.

Раніше у ЗМІ писали, що російські окупанти впритул підійшли до міста Курахове у Донецькій області, ворог уже навіть заскакує у місто на техніці. Проте місто все ще залишається під контролем українських захисників.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомляв, що на Покровському напрямку Сили оборони України успішно стримують наступ російських військ, і ситуація поступово стабілізується. За його словами, російські війська розраховували на швидкий успіх на напрямках до Покровська та Курахового, але переоцінили свої можливості.

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