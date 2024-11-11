'Втрата міста - питання часу': аналітики розповіли про ситуацію на Донеччині

Ворог атакує в районі східних околиць Курахового і намагається там накопичити сили та закріпитися.

https://glavred.net/ukraine/poterya-goroda-vopros-vremeni-analitiki-rasskazali-o-situacii-na-donbasse-10613282.html Посилання скопійоване

Ворог атакує з флангів / Колаж: Главред, фото: DeepState, 4 окрема танкова бригада

Ключові тези:

Окупанти атакують з усіх сторін

РФ хоче захопити логістичні шляхи ЗСУ

Російські окупанти намагаються вийти на логістичні шляхи Сил борони, тому ворог активно штурмує позиції українських військових з півночі, півдня та сходу на Курахівському напрямку. Про це в понеділок, 11 листопада, повідомили у проєкті DeepState.

За словами аналітиків, ситуація навколо Курахового продовжує погіршуватися.

відео дня

"Північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню. З півдня рух здійснюється по дирекції Ясна Поляна-Максимівка-Трудове, де з постійним тиском і втратами, але окупанти мають просування. Від ЛБЗ до траси залишається близько 10 км, а ІФС в даному районі залишають бажати кращого", - йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на півночі ворог зосередив свою максимальну увагу на н.п. Сонцівка, там Силам оборони України вдається знищувати ворожу піхоту.

"Одночасно несприятлива ситуація складається в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка, адже окупанти ще більш активізувалися і постійно лізуть на позиції українських військових.", - зазначають експерти.

При цьому аналітики наголошують, якщо не взяти під контроль фланги, то втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, попри складну ситуацію вздовж усієї лінії фронту Силам оборони України вдається контратакувати ворога. Так нещодавно ЗСУ повернули контроль над окремими ділянками на Лиманському напрямку.

Раніше у ЗМІ писали, що російські окупанти впритул підійшли до міста Курахове у Донецькій області, ворог уже навіть заскакує у місто на техніці. Проте місто все ще залишається під контролем українських захисників.

Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомляв, що на Покровському напрямку Сили оборони України успішно стримують наступ російських військ, і ситуація поступово стабілізується. За його словами, російські війська розраховували на швидкий успіх на напрямках до Покровська та Курахового, але переоцінили свої можливості.

Читайте також:

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред