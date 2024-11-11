'Втрата міста - питання часу': аналітики розповіли про ситуацію на Донеччині

Ключові тези:
- Окупанти атакують з усіх сторін
- РФ хоче захопити логістичні шляхи ЗСУ
Російські окупанти намагаються вийти на логістичні шляхи Сил борони, тому ворог активно штурмує позиції українських військових з півночі, півдня та сходу на Курахівському напрямку. Про це в понеділок, 11 листопада, повідомили у проєкті DeepState.
За словами аналітиків, ситуація навколо Курахового продовжує погіршуватися.
"Північна та південна частини є метою обходу міста з флангів, де противнику важливо взяти, як мінімум, під вогневий контроль трасу Н15 Запоріжжя-Донецьк і достатньо, щоб здійснювати ураження по будь-якому переміщенню. З півдня рух здійснюється по дирекції Ясна Поляна-Максимівка-Трудове, де з постійним тиском і втратами, але окупанти мають просування. Від ЛБЗ до траси залишається близько 10 км, а ІФС в даному районі залишають бажати кращого", - йдеться у повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, на півночі ворог зосередив свою максимальну увагу на н.п. Сонцівка, там Силам оборони України вдається знищувати ворожу піхоту.
"Одночасно несприятлива ситуація складається в "кишені" в районі населених пунктів Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка, адже окупанти ще більш активізувалися і постійно лізуть на позиції українських військових.", - зазначають експерти.
При цьому аналітики наголошують, якщо не взяти під контроль фланги, то втрата контролю над Кураховим залишається питанням часу.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, попри складну ситуацію вздовж усієї лінії фронту Силам оборони України вдається контратакувати ворога. Так нещодавно ЗСУ повернули контроль над окремими ділянками на Лиманському напрямку.
Раніше у ЗМІ писали, що російські окупанти впритул підійшли до міста Курахове у Донецькій області, ворог уже навіть заскакує у місто на техніці. Проте місто все ще залишається під контролем українських захисників.
Водночас керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомляв, що на Покровському напрямку Сили оборони України успішно стримують наступ російських військ, і ситуація поступово стабілізується. За його словами, російські війська розраховували на швидкий успіх на напрямках до Покровська та Курахового, але переоцінили свої можливості.
Читайте також:
- Ситуація близька до критичної: під Кураховим 2 тис. бійців ЗСУ протистоять 10 тис. росіян
- "Є загроза оточення, ситуація надскладна": чи будуть ЗСУ виходити з Курахового
- РФ хоче оточити гарнізон ЗСУ в районі Курахового: Селезньов попередив про загрози
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред