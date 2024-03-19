Без розвідки та підтримки: у ЗСУ розповіли, що пішло не так із контрнаступом

Українські захисники згадують, як визволяли Роботине Запорізької області.

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У ЗСУ розповіли про контрнаступ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Бійці 65-ої бригади Збройних сил України розповіли про те, що пішло не так під час літнього контрнаступу в Запорізькій області.

На думку бійців, які брали участь у звільненні Роботиного, командування або мало погані розвіддані, або не розуміло, скільки там росіян. Український наступ планувався на запорізькій ділянці фронту протяжністю близько 100 км - від Каховського водосховища до села Велика Новосілка на кордоні з Донецькою областю, йдеться в матеріалі "Української правди".

За словами українських бійців, саме під Великою Новосілкою наступ був найрезультативнішим - українським бійцям вдалося відтіснити окупантів на десять кілометрів.

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Українські захисники згадують, що звільняли Роботине 47-та та 65-та окремі механізовані бригади. Після важких боїв, 23 серпня 2023 року, над маленьким селом нарешті підняли український прапор.

Уточнюється, що 47-та бригада мала відігравати основну роль у наступі. А 65-та - звичайна піхота без підтримки наступальної техніки - мала виконувати допоміжні завдання.

"Коли починався контрнаступ, мала йти штурмувати 47-та, а ми мали йти за нею і зачищати. Але так вийшло, що 47-ма зупинилася, і вперед почали пускати 65-ту. А в нас така рота ... віком 45 плюс. І, виходить, що "діди" з автоматами ходили на штурми. Але нічого, багато що вдавалося", - розповів Олександр, боєць 65-ї бригади.

Бійці кажуть, що їм тільки показали напрямок, і вони пішли на штурм. Загалом із цієї роти, яка на початку наступу налічувала 80 військових, за три місяці боєздатними залишилося лише шість бійців.

"Нам говорили, що завдання стоїть дійти до Токмака або хоча б до Солодкої Балки за шість кілометрів на південь від Роботиного. Але керівництво або мало погані розвіддані, або не розуміло, скільки там росіян. Вони пручалися, у них усе було заміновано - міна на кожному метрі. Було там пшеничне поле неприбране, то ось коли воно згоріло, стало видно, що міни лежать одна біля одної", - згадував Григорій.

На думку військових, яким вдалося вижити в боях за Роботине, тактика і стратегія були обрані неправильно.

"Там потрібно було якось інакше робити, можливо, дистанційно розміновувати. Тому цей контрнаступ сильно і не просунувся", - додав Олександр.

Що відомо про село Роботине? Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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