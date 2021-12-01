Попросила закурити в машині: у Кривому Розі таксист зламав дівчині пальці

Таксист побив пасажирку в Кривому Розі / instagram.com/prokhorova1923/

У Кривому Розі таксист побив дівчину - сварка між ними розгорілася через її прохання закурити в машині. В результаті водій таксі не довіз дівчину до будинку, викинув з машини в бруд і почав виламувати їй пальці.

Як розповіла у соцмережах постраждала дівчина Карина, подія трапилася 28 листопада.

Поговорили про шкоду тютюну

Напередодні інциденту, в неділю ввечері, вона викликала таксі. Під час поїздки дівчина запитала у водія, чи можна закурити електронну сигарету в салоні автомобіля. У відповідь таксист почав обурюватися і люто міркувати про різновиди сигарет, їх запахи та шкоду.

читайте також"Можу бути у тебе першим": у Львові таксист чіплявся до неповнолітньої пасажиркиЗа словами дівчини, таксист до будинку її не довіз, на що вона почала вимагати повернути частину грошей за проїзд. Як розповіла Карина, після цього чоловік швидко вийшов з машини та викинув її з салону в бруд, в результаті чого дівчина сильно вдарилася і зчесала коліно.

Ситуацію врятував сусід

Дівчина перестала контролювати себе - почала кричати й плакати. Таксист у свою чергу підійшов до дівчини, почав її смикати, викручувати їй пальці, хапати за шию. На крики вибіг сусід, після чого таксист поїхав. Постраждала зняла побої. У неї переломи пальців на обох руках.

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У дівчини переламані пальці рук / instagram.com/prokhorova1923/

Пізніше дівчина повідомила, що до її будинку під виглядом громадської організації приїжджала "група підтримки" водія.

"З ними розмовляли мої батьки, розмова була про те, що, мовляв, вони приїжджали до мого сусіда і той підтвердив, що я кричала, била машину, курила ( набір слів, ніяких фактів) і що написав зустрічну заяву, на що прозвучала відповідь, раз написав, значить зустрінемося в суді", - написала Карина в соцмережах.

Раніше ми розповідали, що в Луцькому районі група молодих людей побила таксиста. Після цього вони забрали його речі, а чоловіка вивезли на цвинтар і там залишили.