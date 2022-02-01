Полтавські депутати "вибивали" з жінки гроші

Депутати "вибивали" з жінки гроші / УНІАН

У Полтавській області затримали двох депутати у справі про вимагання з жінки великої суми грошей. Йдеться про 39 тисяч доларів.

Як повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

"В ході розслідування кримінального провадження були затримані голова фракції "довіра" в Полтавській обласній раді і його брат, який є депутатом Миргородської районної ради. Один з братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати вимагали з погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США в якості розрахунку за, м'яко кажучи, сумнівні боргові зобов'язання", — розповіла Венедиктова.

Крім того, за її словами, вже проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки.

Нагадаємо, раніше співробітники Національного антикорупційного бюро України викрили одного з народних депутатів на отриманні хабара. Він сприяв укладенню контрактів з лікарнею в Житомирській області.

Читайте також: