УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Полтавські депутати "вибивали" з жінки гроші

1 лютого 2022, 12:39

Народні обранці виявилися братами. Їх вже затримали.

Гроші
Депутати "вибивали" з жінки гроші / УНІАН

У Полтавській області затримали двох депутати у справі про вимагання з жінки великої суми грошей. Йдеться про 39 тисяч доларів.

Як повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

"В ході розслідування кримінального провадження були затримані голова фракції "довіра" в Полтавській обласній раді і його брат, який є депутатом Миргородської районної ради. Один з братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. За даними слідства, депутати вимагали з погрозами застосувати силу у громадянки України передати їм 39 тисяч доларів США в якості розрахунку за, м'яко кажучи, сумнівні боргові зобов'язання", — розповіла Венедиктова.

Крім того, за її словами, вже проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки.

Нагадаємо, раніше співробітники Національного антикорупційного бюро України викрили одного з народних депутатів на отриманні хабара. Він сприяв укладенню контрактів з лікарнею в Житомирській області.

Читайте також:

viber
новини Полтави народні депутати новини України Ірина Венедіктова
Зараз ви переглядаєте новину «Полтавські депутати "вибивали" з жінки гроші». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 31 січня-6 лютого: Скорпіонам - гроші, Водоліям - втрати, Рибам - зміниГороскоп Таро на тиждень 31 січня-6 лютого: Скорпіонам - гроші, Водоліям - втрати, Рибам - зміни 3 речі, які зіпсують будь-яку кухню3 речі, які зіпсують будь-яку кухню Фінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удачаФінансовий гороскоп на тиждень 31 січня-6 лютого: Дівам – вигоди, Терезам - знаки долі, Скорпіонам - удача Небезпека на кожному кроці: названі дні лютого 2022, коли можуть підстерігати невдачіНебезпека на кожному кроці: названі дні лютого 2022, коли можуть підстерігати невдачі Путіна остаточно і безповоротно послалиПутіна остаточно і безповоротно послали
14:11

Посівний календар на лютий 2022: кращі дні для садово-городніх робіт

14:02

"А дівчинка дозріла": 20-річна дочка Сінді Кроуфорд показала юне тіло в трусиках і ліфіВідео

13:53

Польща і Україна домовилися побудувати газопровід для постачання газу між державами – Моравецький

13:47

"Гречка за 50 грн, рис за 41 грн": в Україні черговий стрибок цін на крупиВідео

13:39

Телеканал 1+1 став лідером телеперегляду за результатами січня

Реклама
13:38

Транзит газу через Україну і нова ціна в ЄС: Газпром в два рази накрутив постачання палива до Європи

13:35

Шостий "птах": в Україну прибули 84 тонни боєприпасів зі США

13:16

В Україні скасують призов на строкову військову службу - указ Зеленського

13:04

У ексглави Нафтогазу Коболєва проходять обшукиВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 лютого 2022: Левам – гроші, Терезам - плітки, Водоліям - віщі сниВідео

12:48

У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігФото

12:47

Заховалися під ліжком і подавали сигнали SOS: закарпатські рятувальники винесли з полум’я цуценятФото

12:39

Полтавські депутати "вибивали" з жінки гроші

12:34

Мінінфраструктури готує українські дороги, залізницю і річки до включення у Транс’європейську мережу

12:27

Місячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбуванняВідео

12:21

Метінвест більш ніж удвічі збільшив виплату податків - за 2021 рік бюджет України отримав 52,7 млрд

12:18

В Україні подорожчали пластикові пакети: чому їх тепер можна купитиВідео

12:13

Новини - нова зброя, а медіаполе місце битви: Зеленський закликав Україну показати єдність

12:07

Ультрашвидка опіоїдна детоксикація у Києві новости компании

12:06

Вперше в історії: Україна розпочала фізичний імпорт газу з УгорщиниВідео

Реклама
11:59

Пиво та сигарети замість книг: під Києвом "ковідною" тисячею розраховувалися в звичайному кіоскуВідео

11:48

Зеленський оголосив прорив у діалозі щодо Донбасу і очікує на рішення про зустріч лідерів "Нормандії"Відео

11:46

"Еротично-мелодично": солістка Go-A Катерина Павленко знялася в провокаційній сукні без білизни

11:43

Магнітні бурі на початку лютого розтягнуться на кілька днів і досягнуть 6 балівВідео

11:11

Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців

11:05

Зеленський заявив про новий формат співпраці України з Британією та Польщею

10:51

"Пройшли через пекло": британці показали, як війна з Росією змінила життя тисяч українських сімей

10:45

Чисельність армії збільшать на 100 тисяч осіб: Зеленський підписав указ під час виступу в Раді

10:27

Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради: головне зі звернення президентаВідео

10:25

COVID-сертифікат за бустерну дозу: Ляшко пояснив, як його отримувати

10:25

Новенький і недосвідчений учасник дорожнього руху: у Києві на жвавому проспекті помітили гусакаВідео

10:08

Як правильно зберігати молоко, щоб збільшити термін його придатності

09:47

Дитина знала, де вирощують наркотики: нові деталі загибелі 11-річного Максима на Запоріжжі

09:41

Можуть стати підставою для введення воєнного стану: Данилов розповів про загрози РФ УкраїніВідео

09:26

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022: Дівам – підступи недругів, Козерогам – труднощі, Водоліям - спокусиВідео

09:19

Тарифи на газ, дорогі пакети nf в'їзд в ЄС по-новому: що змінюється в Україні в лютомуВідео

09:09

У бюджеті не передбачені гроші на виплату 500 гривень за бустерну дозу-міністр фінансів

09:09

Якщо США запровадять санкції наперед, російська економіка довго не протягнеПогляд

09:01

Держдеп США вирішив евакуювати сім'ї дипломатів з Білорусі

08:32

Пропагандист Соловйов запропонував покарати Данилка за "Батько наш Бандера": співак дотепно відповів

Реклама
08:23

Коронавірус в Україні 1 лютого: за добу виявили понад 30 тисяч нових хворих

08:20

Прикмети на 2 лютого: що не можна робити в день Єфимія і як не потрапити в бідуВідео

07:38

Морози не підуть, ранньої весни не буде: синоптик уточнив прогноз погоди на лютий 2022 в УкраїніВідео

07:20

Гороскоп на лютий-2022 для всіх: Овен буде вразливим, а на Водолія чекає суперуспішний місяцьВідео

06:58

Пандемія COVID-19 може завершитися в 2022 році, але є три фактори - Ляшко

06:44

Черговий цвях до "зради": чому Путін вирішив забезпечити соцвиплати в ОРДЛОПогляд

06:33

США отримали відповідь Кремля щодо гарантій безпеки - Washington Post

06:20

Не можна давати коров’яче молоко: як годувати новонароджених кошенят без кішки

05:20

Україну атакує різке похолодання: коли та де вріже -18°Відео

04:36

Не вогонь, а кип'яток: Maruv після чуток про вагітність потрусила пишним сідницями в колготках

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти