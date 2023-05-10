Росія заявила про 'ліквідацію військового командування України': Міноборони спростувало

В Міністерстві оборони України заявили, що ворог поширює дезінформацію про ліквідацію командувачів ЗСУ.

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Ганна Маляр спростувала інформацію про загиблих / колаж Главред: фото 28 ОМБр, Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала заяви пропагандистів країни-окупанта Росії про "ліквідацію" українських військових командувачів.

Маляр наголосила, що таким чином країна-агресор хоче підняти бойовий дух окупантів. Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.

"У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі", - додає заступниця міністра оборони.

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Ганна Маляр також пояснила для чого поширюють подібну інформацію. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:

психологічний вплив на саму людину,

деморалізація українських військ,

короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

Маляр відреагувала на "вкиди" росіян/ Скріншот: t.me/annamaliar/714

Нагадаємо, що Ганна Маляр розповіла про хвилю фейків РФ. Країна-агресорка Росія повернулася до активної реалізації своїх інформаційно-психологічних спецоперацій та поширює фейки.

Російські окупаційні війська у своїх спробах захопити Бахмут Донецької області перейшли до так званої "сирійської тактики", яка передбачає повне знищення будівель.

Дивіться відео про те, як із Бахмута може розпочатись контрнаступ:

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