Росія заявила про 'ліквідацію військового командування України': Міноборони спростувало

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала заяви пропагандистів країни-окупанта Росії про "ліквідацію" українських військових командувачів.
Маляр наголосила, що таким чином країна-агресор хоче підняти бойовий дух окупантів. Про це вона написала на своєму Telegram-каналі.
"У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі", - додає заступниця міністра оборони.
Ганна Маляр також пояснила для чого поширюють подібну інформацію. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:
- психологічний вплив на саму людину,
- деморалізація українських військ,
- короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.
Нагадаємо, що Ганна Маляр розповіла про хвилю фейків РФ. Країна-агресорка Росія повернулася до активної реалізації своїх інформаційно-психологічних спецоперацій та поширює фейки.
Російські окупаційні війська у своїх спробах захопити Бахмут Донецької області перейшли до так званої "сирійської тактики", яка передбачає повне знищення будівель.
Дивіться відео про те, як із Бахмута може розпочатись контрнаступ:
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