Півдня без електроенергії: українцям світить посилення віялових відключень

Кілька дуже важливих об'єктів пошкоджені в результаті ударів РФ, пояснив Олександр Харченко.

Українців попередили про тривалі відключення / Колаж фото УНІАН

У найближчі дні графіки відключення електроенергії в Україні будуть ще більш складними, заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Внаслідок атаки російських дронів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, розповів він у ефірі інформаційного телемарафону.

"Кілька дуже важливих об'єктів пошкоджені. Тому здатність транспортувати електроенергію ще більше обмежена на сьогодні. Хочу попередити, швидше за все, найближчі кілька днів графік відключень буде дуже складним. Він буде непередбачуваним, дуже багато обладнання в стані відновлення. Це означає, що дуже складно в найближчі дні передбачити планові зручні відключення", — сказав Харченко.

Він також додав, що відключення електроенергії може досягати 4-5 годин на день в найближчі дні.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 19 грудня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку баражуючими боєприпасами "Шахед".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що силам ППО вдалося збити 9 ворожих дронів.

"В Києві йде повітряна тривога. Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами "Shahed". Працює ППО. В даний час в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", — йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, в столиці прогриміли потужні вибухи близько 04:28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку. Повідомляється, що був "приліт".

У мережі з'явилися фото пожежі після одного з вибухів.

Нагадаємо, раніше у Києві ввели нові графіки відключень електроенергії, які викликані обстрілами окупантами РФ об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів РФ.

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