Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запоріжжя

Російські окупанти та колаборанти бояться українського контрнаступу та вже активно готуються до втечі з окупованих територій Запорізької області. Вони оголосили "евакуацію" та почали вивозити українських дітей у Бердянськ. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Окупанти хочуть депортувати близько 70 тисяч українців.
"Цікаво, а де там всіх теоретично можна розмістити, якщо значна кількість баз відпочинку вже зайнята, мабуть, окупантами? Маріуполь, готуємось зустрічати евакуйованих?" - написав Андрющенко.
Гауляйтер окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький вже в паніці через контрнаступ українських військових.
"Контрнаступ ЗСУ може початися найближчими днями чи годинами", - каже Балицький.
Він прямо зазначив, що українські військові наближаються і посилюють тиск на окупантів. Він віддав "наказ" депортувати українців з населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.
В першу чергу окупанти хочуть депортувати дітей з батьками, пенсіонерів, людей з інвалідністю і поранених.
Петро Андрющенко заявив, що депортація дітей вже розпочалась. Окупанти намагалися вивезти дітей автобусами. Багато батьків відмовились відпускати їх у "безпечне" місце. Для "евакуації" дітей гауляйтер відправив 40 автобусів.
"В першій половині дня по трасі Маріуполь - Запоріжжя пройшло п’ять колон автобусів по 5-8 штук в супроводі військових окупантів. Близько 15:00 біля с. Нікольського Маріупольського району так само в супроводі військових назад зафіксовано 4 автобуса. Два порожніх, два з цивільними. Місцеві неохоче віддають дітей на "евакуацію", тому автобуси повертаються майже пустими. Подібне відбувалось на Херсонщині перед "жестом доброї волі", - написав Андрющенко.
Дивіться відео про "евакуацію" колаборантів із окупованих територій:
"Евакуація" окупантів
Раніше полковник запасу Роман Світан говорив про те, що російські окупанти готуються до втечі з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.
"Ці позиції неможливо утримати з військової точки зору, тому що місцевість там рівна, як дошка", - сказав Світан.
Перед своєю втечею окупанти розмістили на ЗАЕС військову техніку та вибухівку у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблоку. У Держатомрегулюванні також зазначили, що мають інформацію про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, зокрема в ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупанти можуть готувати "жест доброї волі". В Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.
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