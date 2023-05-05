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Подібне було на Херсонщині перед наступом ЗСУ: окупанти почали тікати із Запоріжжя

Ангеліна Підвисоцька
5 травня 2023, 21:00 оновлено 5 травня, 21:09
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Російські окупанти оголосили "евакуацію" та почали вивозити дітей українців у Бердянськ.
российские оккупанты, эвакуация
Окупанти тікають із Запорізької області / Колаж: Головред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Російські окупанти та колаборанти бояться українського контрнаступу та вже активно готуються до втечі з окупованих територій Запорізької області. Вони оголосили "евакуацію" та почали вивозити українських дітей у Бердянськ. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Окупанти хочуть депортувати близько 70 тисяч українців.

"Цікаво, а де там всіх теоретично можна розмістити, якщо значна кількість баз відпочинку вже зайнята, мабуть, окупантами? Маріуполь, готуємось зустрічати евакуйованих?" - написав Андрющенко.

відео дня

Гауляйтер окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький вже в паніці через контрнаступ українських військових.

"Контрнаступ ЗСУ може початися найближчими днями чи годинами", - каже Балицький.

эвакуация в Запорожской области
Окупанти тікають із Запорізької області / скріншот

Він прямо зазначив, що українські військові наближаються і посилюють тиск на окупантів. Він віддав "наказ" депортувати українців з населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.

эвакуация в Запорожской облсти
Окупанти тікають із Запорізької області / фото: t.me/andriyshTime

В першу чергу окупанти хочуть депортувати дітей з батьками, пенсіонерів, людей з інвалідністю і поранених.

Петро Андрющенко заявив, що депортація дітей вже розпочалась. Окупанти намагалися вивезти дітей автобусами. Багато батьків відмовились відпускати їх у "безпечне" місце. Для "евакуації" дітей гауляйтер відправив 40 автобусів.

"В першій половині дня по трасі Маріуполь - Запоріжжя пройшло п’ять колон автобусів по 5-8 штук в супроводі військових окупантів. Близько 15:00 біля с. Нікольського Маріупольського району так само в супроводі військових назад зафіксовано 4 автобуса. Два порожніх, два з цивільними. Місцеві неохоче віддають дітей на "евакуацію", тому автобуси повертаються майже пустими. Подібне відбувалось на Херсонщині перед "жестом доброї волі", - написав Андрющенко.

Дивіться відео про "евакуацію" колаборантів із окупованих територій:

эвакуация в Запорожской области
Окупанти тікають із Запорізької області / скріншот

"Евакуація" окупантів

Раніше полковник запасу Роман Світан говорив про те, що російські окупанти готуються до втечі з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

"Ці позиції неможливо утримати з військової точки зору, тому що місцевість там рівна, як дошка", - сказав Світан.

Перед своєю втечею окупанти розмістили на ЗАЕС військову техніку та вибухівку у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблоку. У Держатомрегулюванні також зазначили, що мають інформацію про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ЗАЕС, зокрема в ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупанти можуть готувати "жест доброї волі". В Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

Інші новини:

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