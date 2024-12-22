Окупанти спробували окупувати острів в Запорізькій області: деталі

Окупанти висадились на один з островів під покровом дощу та туману.

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Окупанти висадились на один з островів / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Ключові тези:

Росіяни спробували окупувати острів на річці Конка

Окупантів ліквідували українські бійці

Армія країни-агресора Росії зробила спробу окупувати острів на річці Конка в Запорізькій області, яка впадає в Каховське водосховище, що раніше було лівою притокою Дніпра. Про це повідомив військовий із позивним "Осман", командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

Зазначається, що зранку, 22 грудня, російські окупанти під покровом дощу та туману висадились на один з островів на р.Конка.

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Коли туман дав змогу літати FPV-дронам, окупантів ліквідували українські бійці.

"Зараз (ворог, - ред.) старанно утилізовує свій о/с, цілі їх задач нереальні, як і евакуація, єдиний шанс – погана погода", – підкреслив Бунятов.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в американському Інституті вивчення війни повідомили, що Сили оборони України та російські окупанти досягли просування на різних ділянках на південний захід від Покровська. Ворог має дефіцит військової техніки і використовує для штурмів цивільні автомобілі.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що російські окупанти намагаються повторно окупувати Херсон. Задля цього ворог робить постійні спроби закріпитися на правому березі Дніпра.

Крім того, відомо, що росіяни атакували кілька укріплень українських військових на Донеччині, внаслідок чого їх було зруйновано.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

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