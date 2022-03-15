Під Києвом російські окупанти розстріляли відомого українського вченого

Василь Кладько

У Ворзелі Київської області російські окупанти розстріляли фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька.

Як повідомляє Національна академія наук України, 65-річний вчений був у Ворзелі, щоб відвезти звідти свою сім'ю.

Дружина і онуки встигли виїхати, він же затримався, коли в Ворзель увійшли російські окупанти.

"Відділення фізики та астрономії НАН України з глибоким сумом повідомляє, що 13 березня у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового Фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу та заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. Державної премії України в галузі науки і техніки, премії імені В. Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька", - йдеться в повідомленні.

Василь Кладько - біографія

Василь Кладько був родом з Рівненської області, в 1986 р. захистив кандидатську роботу, в 2000 р. – докторську.

У 2007 р. йому присвоєно звання професора. 2015 р. Кладько був обраний членом-кореспондентом Національної академії наук України.

читайте такожВ Ірпені окупанти розстріляли журналістів New York Times

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Читайте також: