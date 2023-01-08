У ближньому бою перебили десятки росіян: під Бахмутом прикордонники захопили опорник РФ

Українським захисникам вдалося поліпшити своє становище на відрізку фронту в районі Бахмута.

Захоплений опорник окупантів під Бахмутом / t.me/DPSUkr

В районі Бахмута Донецької області українські прикордонники захопили опорний пункт російських окупантів.

Завдяки цьому українським захисникам вдалося поліпшити своє становище на цьому відрізку фронту. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України в Telegram.

"Протягом ночі росіяни намагалися повернути втрачену позицію", - йдеться в повідомленні.

Але, незважаючи на зусилля, окупантам так і не вдалося повернутися на покинуту позицію, прикордонники їх неабияк відкинули.

"У ближньому бою наші воїни знищили 18 загарбників, ще 24 - поранили", — додали в ДПСУ.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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