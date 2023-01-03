У важкому бою з російськими окупантами загинув майданівець і батько п'ятьох дітей Олег Юрченко

У Олега Юрченка залишилася дружина і п'ятеро неповнолітніх дітей.

Загинув Олег Юрченко / facebook.com/volodymyr.viatrovych

На Донеччині у важких боях з російськими окупантами загинув громадський діяч, член Спілки української молоді Олег Юрченко.

Як повідомив народний депутат Володимир В'ятрович, герой віддав своє життя за Україну в районі Бахмута.

"Ще одна важка втрата. Загинув Олег Юрченко. Один з тих, кого з упевненістю можна зарахувати до кращих українців", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Юрченко був розумним, сильним, відважним. Український захисник брав активну участь у громадському житті і був членом Спілки української молоді в Україні.

Після перемоги Майдану, він пішов на державну службу будувати Україну, а потім на військову – захищати її.

У Олега Юрченка залишилася дружина і п'ятеро неповнолітніх дітей.

"Без таких як Олег важко буде піднімати країну після перемоги у війні. Але ми зробимо це, зокрема, в пам'ять таких як він, яким дякуємо наближення цієї перемоги", – зазначив В'ятрович.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну, загинув громадський і політичний діяч Олексій Бевзюк з позивним Мерс. Він воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців разом з батьком і братом.

Також на війні загинув історик, екскурсовод, викладач кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Вадим Стецюк. 1 грудня з ним попрощалися в Кам'янець-Подільському. У загиблого залишилися дружина і син.

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