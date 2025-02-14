'Перемога України можлива через півроку': генерал-розвідник розкрив сценарій

Ключовими напрямками також є тиск на економічний сектор Росії, зниження цін на нафту і побудова нового світового порядку.

https://glavred.net/ukraine/pobeda-ukrainy-vozmozhna-cherez-polgoda-general-razvedchik-raskryl-scenariy-10639409.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: ЗСУ, УНІАН

Важливо:

Весь комплекс заходів може принести результат

Ключовим є тиск на економічний сектор РФ

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж прокоментував питання посилення тиску на РФ для завершення війни.

"Якщо ми задіємо всі комплексні заходи - не тільки затвердження відповідного законодавства, а й об'єднання Європи, країн НАТО та європейського сектору в плані підтримки України, включно з постачанням сучасного озброєння зі США, Європи та Великої Британії, - то зможемо створити потужний вплив на Путіна, його оточення, олігархів, а також дестабілізувати російське суспільство", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що ключовими напрямками також є тиск на економічний сектор Росії, зниження цін на нафту і побудова нового світового порядку.

"Трамп, коли був президентом, ініціював концепцію "Гельсінкі-2" - глобальну систему безпеки, яка мала на меті встановлення миру шляхом придушення агресора. Усі ці заходи мають діяти в комплексі. Україна має стати рушійною силою цих процесів, адже ми найбільш зацікавлені в результаті. Якщо ми об'єднаємо зусилля, перемога можлива вже за півроку. Але якщо кожен діятиме окремо - американці дотримуватимуться своєї лінії, а європейці не будуть достатньо залучені, - все тягнутиметься роками", - додав Маломуж.

Дивіться відео - інтерв'ю Миколи Маломужа:

Раніше повідомлялося, що Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною. Президент США дозволив Стівену Віткоффу встановити контакти з Москвою, хоча офіційно той займається питаннями Близького Сходу.

Нагадаємо, Трамп відправив міністра фінансів в Україну. Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Київ для переговорів із Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Кіт Келлог готує кілька варіантів припинення війни в Україні і планує представити їх Трампу. Очікується, що план буде представлений найближчим часом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред