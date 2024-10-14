"Перемога не буде такою, як ви можете собі уявити": командир штурмової роти озвучив прогноз

Путін ображений через Курщину, тому спробує сильніше викрутити Україні руки. Переговори з РФ вести не варто, бо вони для нас закінчаться або погано, або нічим.

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Режисер і командир штурмової роти Олег Сенцов озвучив прогноз/ колаж: Главред, фото: 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, Facebook Олега Сенцова

Якщо почнуться переговори між Україною та країною-агресоркою Росією, то вони для нас закінчаться або погано, або нічим.

Зараз може розглядатися якийсь невійськовий спосіб припинення війни, але він для нас може бути поганим. Таку думку висловив український режисер і командир штурмової роти 47-ї ОМБр Олег Сенцов в інтерв’ю LB.ua.

На думку Сенцова, після операції в Курській області Путін ображений і намагатиметься сильніше викрутити Україні руки.

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"Якщо перемовини почнуться, для нас вони закінчаться або погано, або нічим. Війна буде продовжена", – зазначив він.

Водночас Сенцов наголосив, що й досі вірить у перемогу України.

"Просто перемога не буде такою, як ви можете собі уявити – що танки їдуть Красною Площею, зруйнований Кремль або ми заїжджаємо через Перекоп до Криму на танках. Можливо, не буде такої перемоги, вона буде іншою, і ми відновимося в цей кордон 1991 року, але це буде не одразу і не так красиво й легко, як хотілося б. На Росію буде чекати крах у будь-якому разі. Ця країна приречена. Питання, коли це станеться. Побачимо це ми скоро або побачимо вже старими, коли нам будуть кашу роздавати", – сказав він.

Сенцов наголосив, що він не зневірюється. Він зазначив, на початку повномасштабної війни його запитували, скільки це все може тривати, і тоді він відповідав, що мінімум 2-3 роки, після чого йому прилітали закиди, як так може бути.

Потім стільки мені прилітало закидонів: "Що це таке? Як це може бути?". І от минуло вже майже три роки. Коли мене востаннє запитали, я сказав, що треба готуватися до війни, яка може тривати 10 років", – зазначив він.

За словами Сенцова, потрібно готуватися до тривалої війни, і тоді настане момент, коли ми зможемо перемогти.

"Може, через рік, може, через два, може, через п’ять, але ти готовий до того, що війна буде довго. Якщо ти готуєшся до війни, яка триває три місяці, а вона триватиме 10 років, то ти програєш. Ось і все. А скільки вона буде – я не знаю. Ніхто не знає. Дай боже, щоб закінчилася швидко. Але стратегія – вистояти, втримати, максимально виснажити противника, щоб стало так, що війна для нього невигідна, щоб зламав об нас зуби і щоб потім почалися внутрішні проблеми і Росія зазнала колапсу", – наголосив він.

Хто такий Олег Сенцов? Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Лауреат Премії Сахарова за свободу думки Європарламенту (2018) та Національної премії України імені Тараса Шевченка (2016). Молодший лейтенант ЗСУ, командир штурмової роти 47 ОМбр, позивний "Ґрунт", пише Вікіпедія.

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