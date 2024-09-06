Плани по захопленню Донбасу зірвано з тріском: бої на Курщині зламали задум РФ

Окупанти розраховували обрати на Донеччині два напрямки, щоб ми не сконцентрували відповідні сили і засоби.

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ЗСУ зруйнували плани Кремля / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

Успішна операція ЗСУ в Курській області стала для російський агресорів неочікуваним ударом. Ворог сподівався захопити Донецьку область у два напрямки і таким чином захопити Вугледар, Курахове, Покровськ, район Часового Яру, Слов'янськ.

Окрім цього, в планах окупантів був удар у Харківській області. Такою інформацією з 24 Каналом поділився голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Все-таки вони розраховували обрати на Донеччині два напрямки, що Вугледар, Курахове, Покровськ та район Часового Яру, Слов’янськ вони зможуть дотиснути, щоб ми не сконцентрували відповідні сили і засоби. Вони розраховували завдати удару на Харківщині, відвернути сили", – пояснив він. відео дня

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

На думку Івана Тимочка, росіяни не прогнозували перенесення війни на територію Росії. Після того, як стартували бої на Курщині, навіть на напрямках, які ворог визначав пріоритетними для Донецької області, російській армії бракує сил.

Ні для кого не таємниця, яку кількість вояк та резервів Кремль все-таки відправив на Курщину. Тимочко прогнозує, що ймовірно, росіяни залучать туди також бойові бригади.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

"А от те, що їм доведеться вирішувати зараз чи наступати на Покровськ, чи в район Часового Яру, чи намагатися утримати північну частину Харківщини, район Вовчанська, Липців – це однозначно",– підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко вважає єдиним шансом вийти з скрутного становища для РФ - це провести потужну мобілізацію. Іншим сценарієм буде те, якщо їхні союзники в геометричній прогресії збільшать їм постачання озброєння. Наприклад, Іран та Північна Корея, можливо, ще якісь африканські країни.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Зеленський розповів про операцію на Курщині та втрати РФ. Країна-агресор РФ втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими за місяць операції ЗСУ в Курській області, заявив президент України.

Своєю чергою Главком Олександр Сирський чітко окреслив, що Україна з Курської області не піде. Річ у тім, що бойовими діями в Курській області вдалося зірвати наступ РФ на одну з областей, під час операції війська виконують низку завдань.

Однак РФ могла перекинути війська із Покровського напрямку на Курськ. Аналітики ISW пояснюють, що це означає, що ворогові не вдалося убезпечити свої сили на пріоритетному для нього напрямку.

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