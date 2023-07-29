"Продовжуємо рух вперед": Маляр заявила про просування ЗСУ біля Бахмута

На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби, зауважила заступниця міністра оборони.

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Сили оборони просуваються біля Бахмута і на півдні / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Збройні сили України мають просування на південному фланзі довкола Бахмута, а також на Бердянському і Мелітопольському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні ми продовжували рух вперед на південному фланзі довкола Бахмута. Є певні просування. Північний фланг – тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби", - розповіла Маляр.

За її словами, у самому Бахмуті тривають обстріли з обох сторін. Загарбники інтенсивно обстрілюють, в тому числі, з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнули систему спостереження.

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Маляр також розповіла, що на Куп‘янському та Лиманському напрямках ворог поводиться активно. У суботу здійснив декілька спроб наступати, але зазнав невдач та поніс втрати.

На Авдіївському напрямку тривають бої. Росіяни безуспішно намагаються наступати, але українські оборонці "не залишають їм жодного шансу".

На Мар‘їнському напрямку окупанти збільшили штурмові дії із застосуванням техніки, але безуспішно. Українські захисники відбили всі штурми та відчутно знищили ворожий наступальний потенціал.

Коментуючи ситуацію на півдні, заступниця міністра оборони зазначила, що у суботу ЗСУ "поступово, але впевнено" просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямку.

"По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі – тоді, коли дозволить безпека операцій", - зазначила вона.

Ситуація навколо Бахмута

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ захопили важливі висоти під Бахмутом і пішли вперед на півдні. Українські сили встановили контроль над новими позиціями на північний захід від Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута) і просунулися на 1,5 км в районі Роздолівки (19 км на північний схід від Бахмута), йдеться у звіті.

Окрім того, внаслідок потужного удару ЗСУ окупантів вибили з позицій під Бахмутом. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. За його словами, ЗСУ ведуть наступ північніше і південніше Бахмута. "На напрямку Біла Гора – Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - підкреслив речник Генштабу.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ взяли в пастку російських окупантів у Бахмуті. За її словами, українська армія просунулася на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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