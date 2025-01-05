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Перекидання військових КНДР на Донеччину: аналітик оцінив шанси ворога

Анна Косик
5 січня 2025, 13:58
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Перекидання північнокорейських військових у Донецьку область може послабити РФ.
Солдат КНДР, армия рф
Північнокорейські військові навряд чи би могли покращити становище окупантів на сході України / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, US army

Що сказав Снєгирьов:

  • Росія намагається залякати Україну перекиданням військ КНДР
  • Залучення військових з КНДР на території України викличе багато питань
  • Північнокорейські військові не показали ефективності на Курщині

Після залучення північнокорейських військових до бойових дій на території Курської області країни-агресорки Росії проти сил ЗСУ у багатьох експертів та аналітиків виникли припущення, що командування РФ перекине війська КНДР і на Донеччину.

Однак наразі такий сценарій розвитку подій більше подібний на "російську лякалку". Про це в етері телеканалу FREEДОМ заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

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За його словами, є низка нюансів, які не дозволять ворогу піти на такий крок. Щонайменше, залучення північнокорейських військ у бої на території України покаже слабкість РФ та неспроможність противника забезпечити угруповання живою силою із мобілізаційних резервів.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

"Навіть міждержавний договір Російської Федерації та КНДР передбачає участь військових підрозділів обох країн у відбитті зовнішньої агресії. Навіть з урахуванням того, що Росія та законодавче поле - це речі несумісні, але легітимність перебування військовослужбовців КНДР на території Російської Федерації забезпечується цими двосторонніми договорами. У той час як використання військовослужбовців КНДР у бойових діях на території України викличе багато питань, і насамперед - інформаційних та політичних з боку умовних союзників Російської Федерації", - назвав другу причину аналітик.

Також враховувати потрібно і те, що під час боїв у Курській області військовослужбовці КНДР не показали хороших результатів, скоріше навпаки, адже, наприклад, часто відкривали вогонь по своїх.

Участь військових КНДР у боях проти ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Романа Світана, залучення північнокорейських військових не допомогло Росії посилити позиції та витіснити ЗСУ з Курщини. Солдатів КНДР використовують як "гарматне м'ясо".

Напередодні Євген Дикий попередив, що російський диктатор Володимир Путін може купити ще 120 тисяч солдатів із Північної Кореї, але вони виявляться не готовими до цієї війни.

Раніше ГУР повідомляло, що північнокорейські підрозділи на Курському напрямку продовжують зазнавати суттєвих втрат серед особового складу, через що російські командири перекидають на передову нові військові підрозділи КНДР.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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