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Пасажир показав, як обійти правила та потрапити до поїзду без COVID-сертифікату

25 жовтня 2021, 02:20

Перед посадкою на поїзд хлопець років двадцяти, жінка і чоловік постарше благали начальника поїзда пустити їх у вагони, не маючи і тестів, ні сертифікатів.

Укрзалізниця
Як обійти правила карантину і потрапити в поїзд / УНІАН

Пасажир поїзда Укрзалізниці продемонстрував, як можна запросто обійти нові правила поїздок, пов'язані з обов'язковою наявністю covid-сертифіката або негативного тесту на коронавірус.

"Ех, ну як я і думав, сертифікати сертифікатами, але "домовитися" можна", - написав у Facebook журналіст Ілля Лихотоп.

Він розповів про картину, яку побачив днями на вокзалі. Ілля придбав квитка, показав сертифікат і став спостерігати, як же дотримуються нові правила перевезень.

За словами журналіста, перед посадкою на поїзд хлопець років двадцяти, жінка і чоловік постарше благали начальника поїзда пустити їх до вагону, не маючи ні тестів, ні сертифікатів. Спочатку представник Укрзалізниці навідріз відмовлявся, але через кількка хвилин все змінилося.

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"Начальник відповідав: "мене це не цікавить, не витрачайте мій та свій час". Але щось за дві хвилини змінилося і начальник вже забрав хлопчину і чоловічка з собою кудись", - розповідає Ілля.

Інцидент трапився в поїзді, який прямував з Києва до Ковеля.

Раніше Главред повідомляв про те, що з 21 жовтня нинішнього року на найбільших залізничних станціях України запрацювали пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус COVID-19. Як повідомили в держкомпанії "Укрзалізниця", вакцинацію пропонують пройти безкоштовно, а ось за тест на COVID-19 потрібно буде заплатити 350 гривень.

За новими правилами, з 21 жовтня перед посадкою в поїзд далекого прямування пасажири повинні показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту, або експрес-тесту на антиген.

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Укрзалізниця коронавірус пасажирські поїзди новини України карантин 2020
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