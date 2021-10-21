У МОЗ підрахували, скільки пасажирів з коронавірусом не пустили в потяги

Скільки випадків коронавірусу виявили на вокзалах / УНІАН

В Україні не залізничних вокзалах відкрили пункти швидкого тестування на коронавірус для пасажирів без щеплення. Завдяки цьому вдалося виявити коронавірус у низки людей, які планували скористатися поїздом, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, вже за першу половину доби на вокзалах вдалося виявити 18 хворих-19. Ці люди могли б надалі заразити інших пасажирів.

"Після їх поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме поїзді повинні були слідувати пасажири і як довго тривала б їхня подорож. Підкреслюю, що зараз в Україні активно циркулює штам "Дельта", швидкість поширення якого в кілька разів вище, ніж у базового штаму", - пояснив він.

Як зазначив санлікар, виявити 18 позитивних результатів вдалося з 500 проведених експрестестів.

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Раніше Главред повідомляв про те, що з 21 жовтня нинішнього року на найбільших залізничних станціях України запрацювали пункти вакцинації та експрес-тестування на коронавірус COVID-19. Як повідомили в держкомпанії "Укрзалізниця", вакцинацію пропонують пройти безкоштовно, а ось за тест на COVID-19 потрібно буде сплатити 350 гривень.

За новими правилами, з 21 жовтня перед посадкою в поїзд далекого прямування пасажири мають показувати сертифікат про вакцинацію або документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або негативний результат ПЛР-тесту, або експрес-тесту на антиген.