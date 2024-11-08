Відносини України та Британії охололи: Лондон зупинив поставки ракет - ЗМІ

Відносини України з Великою Британією погіршилися після приходу до влади уряду Кіра Стармера у липні 2024 року.

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Відносини України та Британії погіршилися після приходу до влади Стармера / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

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Відносини України з Великою Британією погіршилися після приходу до влади Кіра Стармера

Київ розчарований відсутністю додаткових постачань ракет Storm Shadow

Ще одне джерело розчарування України - відмова знімати заборону на удари західною зброєю по РФ

Відносини України з Великою Британією охололи після зміни уряду у Лондоні в липні цього року. Новий уряд під керівництвом прем'єр-міністра Кіра Стармера не виправдав очікувань Києва щодо постачань додаткових ракет Storm Shadow. Про це повідомило британське видання The Guardian.

Як зазначає видання, розчарування Києва британським урядом виникло після зустрічі Зеленського з Стармером у жовтні. Тоді президент України презентував свій "план перемоги", однак, за словами українського посадовця, "великої реакції" від Британії не було. Ймовірно, Стармер не готовий ухвалювати стратегічні рішення без погодження з США, хоча у приватних розмовав прем'єр це заперечував.

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Основною претензією України стало те, що після приходу лейбористів до влади Велика Британія не надала Україні додаткових далекобійних ракет Storm Shadow. Водночас у Києві вважають, що візит Стармера не має сенсу, якщо Лондон не прийме рішення про нові поставки ракет.

Ще одним джерелом розчарування стало рішення Британії не знімати заборону на використання Storm Shadow для ударів по території Росії.

"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", - сказав виданню анонімний український чиновник.

Ці питання Володимир Зеленський підняв на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада, але, як заявили в Києві, зустріч не призвела до зрушень у наданні ракет. Джерела The Guardian стверджують, що саме "ракетне питання" є основною причиною того, що Стармер досі не відвідав Україну після того, як став прем'єром.

"Ми обговорювали з серпня можливий візит Стармера. Називалися різні дати. Стармер кілька разів його переносив. Йому немає сенсу приїжджати як туристу. На даний момент він не готовий ухвалювати рішення, які необхідні", - розповів посадовець на умовах анонімності.

Велика Британія є третім союзником за кількістю наданої військової допомоги Україні після США та Німеччини. З 2022 року країна передала Україні допомогу на суму 12,8 мільярдів фунтів стерлінгів.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Гардіан "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що наступні тижні та місяці будуть вирішальними для війни в Україні. Під час вересневої зустрічі з президентом Зеленським вони обговорили безпекову ситуацію, зміцнення оборони України, нову підтримку та реалізацію двосторонніх угод.

Також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Україна може отримати дозвіл на використання західної зброї для ударів по військових об'єктах на території РФ. Він також висловив сподівання, що в найближчі тижні країни-союзники забезпечать Україну необхідною підтримкою перед зимою 2025 року.

Як повідомляв Главред, британське військове керівництво розглядає відправку інструкторів на захід України для підготовки новобранців. Це дозволить вирішити логістичні труднощі з тренуваннями в Великій Британії та зекономити кошти.

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