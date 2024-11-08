Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відносини України та Британії охололи: Лондон зупинив поставки ракет - ЗМІ

Руслана Заклінська
8 листопада 2024, 23:37
1000
Відносини України з Великою Британією погіршилися після приходу до влади уряду Кіра Стармера у липні 2024 року.
Відносини України та Британії охололи: Лондон зупинив поставки ракет - ЗМІ
Відносини України та Британії погіршилися після приходу до влади Стармера / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

  • Відносини України з Великою Британією погіршилися після приходу до влади Кіра Стармера
  • Київ розчарований відсутністю додаткових постачань ракет Storm Shadow
  • Ще одне джерело розчарування України - відмова знімати заборону на удари західною зброєю по РФ

Відносини України з Великою Британією охололи після зміни уряду у Лондоні в липні цього року. Новий уряд під керівництвом прем'єр-міністра Кіра Стармера не виправдав очікувань Києва щодо постачань додаткових ракет Storm Shadow. Про це повідомило британське видання The Guardian.

Як зазначає видання, розчарування Києва британським урядом виникло після зустрічі Зеленського з Стармером у жовтні. Тоді президент України презентував свій "план перемоги", однак, за словами українського посадовця, "великої реакції" від Британії не було. Ймовірно, Стармер не готовий ухвалювати стратегічні рішення без погодження з США, хоча у приватних розмовав прем'єр це заперечував.

відео дня

Основною претензією України стало те, що після приходу лейбористів до влади Велика Британія не надала Україні додаткових далекобійних ракет Storm Shadow. Водночас у Києві вважають, що візит Стармера не має сенсу, якщо Лондон не прийме рішення про нові поставки ракет.

Ще одним джерелом розчарування стало рішення Британії не знімати заборону на використання Storm Shadow для ударів по території Росії.

"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", - сказав виданню анонімний український чиновник.

Ці питання Володимир Зеленський підняв на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада, але, як заявили в Києві, зустріч не призвела до зрушень у наданні ракет. Джерела The Guardian стверджують, що саме "ракетне питання" є основною причиною того, що Стармер досі не відвідав Україну після того, як став прем'єром.

"Ми обговорювали з серпня можливий візит Стармера. Називалися різні дати. Стармер кілька разів його переносив. Йому немає сенсу приїжджати як туристу. На даний момент він не готовий ухвалювати рішення, які необхідні", - розповів посадовець на умовах анонімності.

Велика Британія є третім союзником за кількістю наданої військової допомоги Україні після США та Німеччини. З 2022 року країна передала Україні допомогу на суму 12,8 мільярдів фунтів стерлінгів.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Гардіан

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

Відносини України та Британії - новини за темою

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що наступні тижні та місяці будуть вирішальними для війни в Україні. Під час вересневої зустрічі з президентом Зеленським вони обговорили безпекову ситуацію, зміцнення оборони України, нову підтримку та реалізацію двосторонніх угод.

Також міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Україна може отримати дозвіл на використання західної зброї для ударів по військових об'єктах на території РФ. Він також висловив сподівання, що в найближчі тижні країни-союзники забезпечать Україну необхідною підтримкою перед зимою 2025 року.

Як повідомляв Главред, британське військове керівництво розглядає відправку інструкторів на захід України для підготовки новобранців. Це дозволить вирішити логістичні труднощі з тренуваннями в Великій Британії та зекономити кошти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Британия Володимир Зеленський новини Великобританії Ракети Storm Shadow Кір Стармер
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Одеса палає: РФ атакувала місто "шахедами"

Одеса палає: РФ атакувала місто "шахедами"

00:59Україна
Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

00:30Україна
Відносини України та Британії охололи: Лондон зупинив поставки ракет - ЗМІ

Відносини України та Британії охололи: Лондон зупинив поставки ракет - ЗМІ

23:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Будуть сильний мороз, дощ і туман: у яких областях стане холодніше

Будуть сильний мороз, дощ і туман: у яких областях стане холодніше

Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

Як полагодити блискавку на куртці внизу за допомогою трубочки: простий лайфхак

Карта Deep State онлайн за 8 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Більшість не помічає: що означає дорожній знак автомобіль, який горить

Більшість не помічає: що означає дорожній знак автомобіль, який горить

РФ підтягує резерви та накопичує сили: військовий зробив тривожну заяву

РФ підтягує резерви та накопичує сили: військовий зробив тривожну заяву

Останні новини

02:00

Дружина втікача Влада Ями показала рідкісне фото сина

01:37

Маск спрогнозував швидке закінчення війни в Україні: умови сподобаються не всім

00:59

Одеса палає: РФ атакувала місто "шахедами"Відео

00:35

Долар раптово пішов на дно: за скільки можна буде купити валюту з 11 листопада

00:30

Двом містам України загрожує блекаут: експерт сказав, де взимку буде найскладніше

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
00:05

"Буде пропонувати Путіну угоду": Золотарьов назвав головний прорахунок Трампа

08 листопада, п'ятниця
23:37

Відносини України та Британії охололи: Лондон зупинив поставки ракет - ЗМІ

22:28

Росія може вбити керівництво України в найближчі 3 місяці - The Economist

22:22

Ілон Маск назвав Шольца "дурнем": німецький уряд іронічно відповів

Реклама
21:40

Як зрозуміти, що ти йому не потрібна: 5 тривожних ознак близького кінця стосунків

21:14

Традиційний процес виробництва соєвого соусу вразив користувачів соцмережВідео

21:14

"Найскладніші напрямки": Зеленський розказав про посилення позицій

20:55

"Ніхто не сказав про УЗД": актриса Саліванчук повідомила про рідкісну патологію сина

20:49

Ілон Маск приєднався до розмови Трампа та Зеленського: ЗМІ розкрили несподівані деталі

20:23

Більшість їсть банани неправильно: як по етикету споживати фрукти

20:15

"Пряма вказівка Сирського": Стерненко прокоментував скандал з оголошенням у розшук

20:08

Мадонна публічно принизила Дональда Трампа

19:58

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання - Шмигаль

19:47

Загадка для справжніх детективів: треба за 8 секунд знайти кота

19:41

"Я готовий допомогти": Орбан зробив несподівану заяву про війну в Україні

Реклама
19:23

"Допомогти порішати": в ОП висміяли хамську пропозицію одіозного нардепа Шевченка

19:14

Туман, дощ і мороз: синоптики попереджають про небезпеку в Україні

19:10

Геніальний план ТрампаПогляд

18:52

Що Україна може виміняти на Курську область: ЗМІ дізналися про задум Трампа

18:51

Абсолютно новий рецепт салату "Мімоза" - зовсім новий смакВідео

18:47

Як зігрітися, коли холодно у квартирі: найефективніші поради

18:38

Мобілізувати 160 тисяч українців замало: Чмут назвав "адекватну цифру"

18:36

Щомісячна доплата до зарплати: кому нараховуватимуть по тисячі гривень

18:21

Ердоган зробив заяву про завершення війни в Україні та розкрив сценарій

18:14

Знайти овечку серед сотні козенят: цікава головоломка для найуважніших

18:07

Зрадниця Ані Лорак показала свою маму в РФ - деталі

17:54

Де війська КНДР і чи буде прямий бій із ЗСУ: у The Washington Post розкрили деталі

17:54

Покарання за дрова: Шмигаль зробив дуже важливу заяву

17:48

Чи можна прати шкіряну куртку у пральній машинці: відповідь здивує багатьох

17:40

"Може створити Трампу проблеми": політолог назвав останні кроки Байдена для України

17:20

Трамп може допомогти Україні: що Вашингтон вимагатиме натомість – The Economist

16:36

Україна не піде на поступки РФ просто так: у ЗМІ пояснили, що робитиме Трамп

16:29

"Це найгірший період": Чмут зробив невтішну заяву через ситуація на фронті

16:29

Попереду вирішальні тижні: Байден може змінити позицію щодо ударів углиб РФ - нардеп

16:25

Прикрасять найтемніше приміщення: квіти, яким не потрібне світло

Реклама
16:25

"Це відверта брехня": адвокат Коломойського "розніс" закиди колишнього заступника генпрокурора про погрози

16:24

ЗСУ зупинили ворога на важливому напрямку та нанесли втрат: аналіз експерта

16:13

РФ іде на штурм із новою тактикою: у ЗСУ назвали напрямок лютих ударів

16:12

Будуть проблеми зі здоров'ям і фінансами: що не можна робити 9 листопада - прикмети

15:48

Більшість водіїв помиляється: чи може авто виконати обгін – задача з ПДРВідео

15:33

Загроза війни США та Китаю: як діятиме Трамп і чого очікувати

15:26

РФ готує масований удар: у розвідці Британії розкрили, чим битиме ворог

15:11

"Ігоре" чи "Ігорю": як правильно звертатися пояснили мовознавці

15:07

Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо України: Золотарьов описав сценарій

14:56

Принц Вільям довів доньку Шарлотту до сліз: що сталося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиГоловоломкиСпорт з Анітою ЛуценкоТести по картинці
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти