Відправка військ на захід України: Британія може піти на цікавий крок - The Times

Це допоможе вирішити логістичні труднощі з відправкою українських військових до Великої Британії для тренувань і дозволить заощадити кошти.

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Британія розглядає відправку інструкторів в Україну / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: getty images

Британське військове керівництво розглядає можливість відправки своїх військових на захід України для підготовки новобранців. Про це повідомляє The Times, посилаючись на джерела в британських та українських колах.

За попередніми планами, невеликі групи британських інструкторів можуть прибути на захід України, щоб провести інтенсивну базову підготовку нових військових перед їхньою відправкою на фронт.

Як повідомляє видання, це допоможе вирішити логістичні труднощі з відправкою українських військових до Великої Британії для тренувань і дозволить заощадити кошти.

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Один з представників британського оборонного відомства зазначив, що проведення навчань в Україні буде дешевшим і зручнішим, оскільки такі тренування можна організувати швидше і в безпечніших районах далеко від фронту.

"Ми могли б провести [навчання] там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим", – пояснив він.

Українські джерела додають, що перенесення навчань в Україну стане важливим військово-політичним сигналом для міжнародної спільноти і Росії, а також може діяти як стримуючий фактор.

Крім того, британські військові отримають можливість перейняти бойовий досвід українців і протестувати новітню зброю, яка використовується на війні.

Навчання ЗСУ у країнах НАТО Союзники допомогли підготувати на полігонах ЄС тисячі українських військових і обіцяють продовжувати вишкіл для бійців ЗСУ. Станом на дані 2023 року за 17 місяців у Британії 30 тисяч солдатів достроково пройшли вишкіл. Уряд Великої Британії каже, що програма навчання є безпрецедентною з часів Другої світової війни. 2023 року Палата депутатів Чехії схвалила пропозицію уряду, і українські воїни змогли продовжити навчання в Чехії у 2024-му. Протягом 2023 року в Чехії пройшли навчання близько 3500 українських військовослужбовців, іще близько 500 навчили чеські інструктори на території Польщі.

Витрати НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Полковник запасу Олег Жданов пояснив, у якому разі Україна воюватиме на 4 фронти. За його словами, операція ЗСУ в Білорусі поставить країну перед величезними ризиками.

Також Жданов прокоментував початок операції України в Білорусі і дав свою оцінку воєнному сценарію. За його словами, початок операції України в Білорусі може бути домовленістю із Заходом на перспективу, щоб відірвати Білорусь від Росії.

Окрім цього, стало відомо, що війська РФ перейшли в наступ у Курській області. Окупанти застосували великі сили і штурмують Любимівку.

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