Скасування аварійних відключень на Новий Рік: Шмигаль назвав головну умову

Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему, не виключив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль розповів про ситуацію з відключеннями в Україні / УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про те, яка може бути ситуація з аварійними відключеннями електроенергії в Україні на Новий рік.

За його словами, за відсутності нових обстрілів з боку Росії новорічні свята пройдуть без аварійних відключень. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

"Ми розуміємо, що Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему. Через це знаходимося в щоденній готовності до нових масованих обстрілів. Це може статися коли-небудь: сьогодні, завтра або навіть напередодні Нового року. Хочу підкреслити: за відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, Росія прагне не тільки вивести з ладу чергову підстанцію або лінію електропередач, а хоче посіяти паніку.

"Але це їй не вдасться. Ми віримо в себе, в нашу армію, в наших енергетиків, наших партнерів. Ми вистоїмо, тому що єдині, сильні і мотивовані боротися за рідну землю", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 19 грудня, у Києві прогриміли вибухи. Перед цим у столиці та області була оголошена повітряна тривога через атаку баражуючими боєприпасами "Шахід".

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що силам ППО вдалося збити 9 ворожих дронів.

"В Києві йде повітряна тривога. Ворог атакує столицю баражуючими боєприпасами "Shahed". Працює ППО. В даний час в повітряному просторі Києва збито вже 9 ворожих БПЛА", — йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, в столиці прогриміли потужні вибухи близько 04:28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку. Повідомляється, що був "приліт".

У мережі з'явилися фото пожежі після одного з вибухів.

Нагадаємо, раніше у Києві ввели нові графіки відключень електроенергії, які викликані обстрілами окупантами РФ об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася в результаті останніх терористичних обстрілів РФ.

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