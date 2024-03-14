Відкриє дорогу на Слов'янськ та Краматорськ: в ЗСУ назвали головну ціль РФ

Військовий зазначає, що головною ціллю росіян є захоплення населеного пункту Терни, що відкриє ворогу пряму дорогу до Слов'янська та Краматорська.

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В ЗСУ оцінили загрозу окупації великого міста на сході / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Ситуація на фронті залишається напруженою. Російські окупаційні війська проводять цілодобові штурми позицій Сил оборони України. Про це сказав командир взводу 95-ї ОДШБр Станіслав Краснов в ефірі телемарафону.

Він зазначає, що росіяни намагаються рухатись вперед малими піхотними групами при цьому, просуваючись на 5-10 метрів та ховаючись у окопах.

"Періодично вони намагаються застосовувати техніку та бронетехніку, прориватись танками там, де це можливо. Танки також знищуються, зокрема вчора. Ситуація важка, але ми тримаємо лінію оборони", - розповів Краснов. відео дня

За словами військового, російські війська здебільшого намагаються просуватись піхотою, однак згодом можуть неочікувано залучити до штурмових дій кілька одиниць важкої бронетехніки. Однак спроби російських військ наступати не мають успіху, а спалені танки залишаються на полі бою.

Терни - одне з найближчих великих селищ, розташованих поруч з Лиманом. За словами Краснова, захоплення Лиману росіянами відкриє їм прямий шлях до Слов'янська та Краматорська. Для ворога це є стратегічною ціллю номер 1.

В даний час вони контролюють домінуючі висоти за Тернами. Там ландшафт складається з полів та річок, тому важливо для командування правильно розміщувати війська, повідомив командир.

Що відомо про 95-ту ОДШБр 95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада — військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Базується у м. Житомир, повідомляє Вікіпедія. Бригада була створена як 95-й навчальний центр, а згодом переформована на бригаду. У 1990-х, 2000-х роках брала участь у міжнародних навчаннях, миротворчих місіях під егідою ООН. Навесні 2014 року у числі перших була піднята для відбиття російської агресії. Підрозділи бригади брали участь у боях за Слов'янськ, а згодом — на різноманітних ділянках фронту на сході України. У липні—серпні 2014 року підрозділ бригади здійснив багатокілометровий рейд тилами супротивника. З 2016 року бригада була переформована на десантно-штурмову і отримала танковий підрозділ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти можуть відновити наступ у районі Авдіївки, хоча на початку березня сили оборони України змогли закріпитися на заході від міста і уповільнити просування Збройних Сил РФ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Головною передумовою для подальшого контрнаступу є перевага України в повітрі. Відсутність достатньої кількості авіації та далекобійної зброї ускладнює можливість переходу до контрнаступальних операцій. Про це розповів військовий експерт, голова українського Центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

На Таврійському напрямку помітно зменшилась активність авіації РФ та використання керованих авіаційних бомб. За останні десять днів кількість авіаударів від окупантів досягла мінімуму. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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