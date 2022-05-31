"Відкобзонили" 22 окупантів: ЗСУ знищили на Сході 29 одиниць ворожої техніки

Також українські бійці ліквідували склад з боєприпасами російських загарбників.
Українські військові у вівторок, 31 травня, знищили 29 одиниць техніки на Донецькому і Луганському напрямках.
Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил у Facebook. Зазначається, що захисники України відбили дев’ять атак ворога, на чотирьох локаціях ще тривають бої.
Загалом за добу українські воїни знищили на цих напрямках:
- 2 танки;
- 13 артилерійських систем;
- 8 бойових броньованих машин;
- 6 ворожих автомобілів.
Крім цього, українські військові ліквідували на Сході 22 російських загарбники і один бронетранспортер. Також артилерійським вогнем вдалося знищити склад з боєприпасами російських окупантів. Про це повідомило у Facebook оперативно-тактичне угруповання "Схід"
"Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд. В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються", – зазначають в угрупованні Об’єднаних сил.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники витоптали на траві у полі слово "х*хли" і одразу поплатилися за це. Справа у тому, що образливе слово окупанти залишили просто перед своїми позиціями. Після цього вони одразу отримали туди "приліт" від українських військових.
Також раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, що в РФ уже почався прихований бунт проти війни в Україні, який може перерости у відкритий. Навіть незважаючи на потужну агітацію, яку проводять всередині країни-агресорки, чоловіки відмовляються підписувати контракти на військову службу. Така тенденція уже спостерігається навіть у "депресивних районах", з яких переважно і відправляли в Україну солдат.
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