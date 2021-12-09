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Замерз, знесилів і боявся людей: киянка прив’язала свого собаку в парку і поїхала за кордон

9 грудня 2021, 17:26

Тепер небайдужі люди шукають для тварини нового господаря.

Власниця собаки прив’язала його у парку, а сама поїхала за кордон / Facebook Maryna Liapina

У Києві жінка прив’язала свого собаку до лавочки у парку і поїхала за кордон на заробітки.

Песик був прив’язаний у столичному парку на Дорогожичах, повідомила у соцмережі киянка Марія Ляпіна.

Власниця собаки лишила поруч з ним іграшку і записку, у якій було написано: "Джек – хороший квартирний сторож. Я одинока і їду в Польщу на заробітки, тому мушу його залишити".

Пес спочатку не підпускав до себе чужих людей. За час, який собака провів прив’язаним у парку, він замерз і знесилів. Коли його відв’язали, він рвався у сторону дому, пише Ляпіна.

Спочатку небайдужі люди відвезли песика у клініку. Щоб після клініки він не потрапив у притулок, йому зараз шукають господаря. Якщо ви хочете забрати собачку до себе, контакти людей, які зараз ним опікуються, можете знайти за посиланням.

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Раніше у Запоріжжі невідомі кинули собаку біля входу в торговий центр, прив'язавши до неї гаманець і записку. Як виявилося, собаку кинули напризволяще колишні власники. У гаманці знайшли записку, в якій власник скаржиться на втрату роботи і брак грошей.

Нагадаємо, в Україні суттєво посилили контроль за поводженням з тваринами. У законі, який схвалила Рада, мова йде про збільшення штрафів за вигул собак небезпечних порід без намордників і повідків у громадських місцях, а також про повну заборону пересувних зоопарків і виставок.

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