Звільнені з полону прикордонники перебувають у важкому стані / Держприкордонслужба України

Українські прикордонники, яких звільнили з російського полону, перебувають у важкому фізичному та психологічному стані. Про це заявили в Держприкордонслужбі.

Дев'ятьох прикордонників, яких вдалося повернути з полону, вже оглянули медики.

"Їхній фізичний та психологічний стан здоров’я важкий. Адже кожний випадок підтверджує, що умови, в яких РФ утримує наших військовополонених, жахливі й нелюдські", — йдеться у повідомленні.

Звільненим прикордонникам дали необхідний одяг, засоби першої необхідності та зв'язку. Також ведеться робота з відновлення їхніх документів. На них чекає відновлення та реабілітація.

Нагадаємо, звільнений з полону Ігор Кучер майже одразу після повернення в Україну відправився на військову присягу до свого сина. Хлопець вирішив піти стопами батька та вступив до Національної академії Державної прикордонної служби. Їх несподівана зустріч розчулила всіх присутніх.

Обмін полоненими

Нагадаємо, увечері 21 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими, в результаті чого додому повернулися захисники Маріуполя. З полону повернулися в тому числі бійці Азова. Обмін полоненими відбувся в Чернігівській області.

Пізніше стало відомо, що з 215 українських захисників, які повернулися додому, 200 осіб обміняли на кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. Про це заявив в.о. Голови Служби безпеки України Василь Малюк.

Зазначається, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справ у суді. Проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Інші новини: