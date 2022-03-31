Українські бійці звільнили від російських окупантів частину Херсонщини

ЗСУ звільнили три села на Херсонщині / ЗСУ

ЗСУ продовжують успішно протистояти ворогові. Станом на 31 березня українські захисники вже звільнили від російських окупантів три села в Херсонській області.

Зачищені від загарбників вже - Орлове, Заградівку і Кочубеївку, повідомив голова Дніпропетровської облради, заступник керівника Ради оборони області Микола Лукашук.

читайте такожРФ почне новий етап війни проти України: експерт назвав дві умови, щоб його запобігти"ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубеївка, що в Херсонській області в 50 км від Кривого Рогу. Наші захисники відганяють ворога подалі від Дніпропетровщини. Тримаємо лад і працюємо заради держави і нашої перемоги", - зазначив Лукашук.

Нагадаємо, ЗСУ ведуть успішну боротьбу з російськими загарбниками. У Запорізькій області вже звільнено п'ять населених пунктів.

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