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Залишилися дружина та маленька донька: на фронті загинув відомий актор

Даяна Швець
2 травня 2025, 14:12
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Воїн був задіяний у понад десяти лялькових та інтерактивних виставах для дітей.
Залишилися дружина та маленька донька: на фронті загинув відомий актор
За Україну загинув актор Молодіжного театру/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Максим Ковтун, актор Дніпровського українського молодіжного театру, загинув, захищаючи Україну від російської агресії. Про його загибель стало відомо 2 травня — сумну новину повідомили у театрі, де він працював.

"Максим пішов на фронт, щоб захистити нашу країну, нашу свободу, наше майбутнє. Він віддав найцінніше – своє життя – за мирне небо над нами. Увесь наш театральний колектив, колеги, друзі висловлюють глибокі співчуття родині Максима, його близьким і всім, хто був поряд з Максом у житті", – йдеться у заяві театру.

Ковтун добровільно приєднався до лав ЗСУ. До початку служби він активно працював у театрі, зокрема — у дитячому та дорослому репертуарі.

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Його театральна кар’єра включала головну роль у виставі "Езоп", а також участь у постановці "Гравці" за мотивами твору Гоголя. Крім того, він був задіяний у понад десяти лялькових та інтерактивних виставах для дітей.

"Його ролі – яскраві, щирі, сповнені тепла – назавжди залишаться в наших серцях. Він грав для дітей і дорослих, даруючи радість, сміх і глибокі емоції", – згадують колеги.

У Максима залишилася дружина та маленька донечка.

Україна втрачає найкращих - останні новини

Як повідомляв Главред, під час виконання бойового завдання загинув Павло Іванов на F-16. Герою було всього 26 років.

На превеликий жаль, 18 березня на передовій загинув редактор новин сайту TSN.ua, Дмитро Бєндіков. Воїн служив у Третій окремій штурмовій бригаді та віддав своє життя, виконуючи бойове завдання на Луганщині, звідки був родом.

У бою проти російських окупантів загинув 28-річний український боксер Володимир Мандзюк, відомий під позивним "Воха". Його життя обірвалося 9 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання.

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Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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