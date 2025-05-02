Залишилися дружина та маленька донька: на фронті загинув відомий актор

Воїн був задіяний у понад десяти лялькових та інтерактивних виставах для дітей.

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За Україну загинув актор Молодіжного театру/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Максим Ковтун, актор Дніпровського українського молодіжного театру, загинув, захищаючи Україну від російської агресії. Про його загибель стало відомо 2 травня — сумну новину повідомили у театрі, де він працював.

"Максим пішов на фронт, щоб захистити нашу країну, нашу свободу, наше майбутнє. Він віддав найцінніше – своє життя – за мирне небо над нами. Увесь наш театральний колектив, колеги, друзі висловлюють глибокі співчуття родині Максима, його близьким і всім, хто був поряд з Максом у житті", – йдеться у заяві театру.

Ковтун добровільно приєднався до лав ЗСУ. До початку служби він активно працював у театрі, зокрема — у дитячому та дорослому репертуарі.

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Його театральна кар’єра включала головну роль у виставі "Езоп", а також участь у постановці "Гравці" за мотивами твору Гоголя. Крім того, він був задіяний у понад десяти лялькових та інтерактивних виставах для дітей.

"Його ролі – яскраві, щирі, сповнені тепла – назавжди залишаться в наших серцях. Він грав для дітей і дорослих, даруючи радість, сміх і глибокі емоції", – згадують колеги.

У Максима залишилася дружина та маленька донечка.

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