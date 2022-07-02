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"Осколок влучив у живіт": окупанти вбили 17-річну бандуристку

2 липня 2022, 11:52

Аня разом зі своїм хлопцем і знайомими намагалися евакуюватися і добратися до безпечного місця, проте їх застав ворожий обстріл.

анна кушнеренко из черниговщины
Окупанти вбили 17-річну бандуристку/ скрін з відео, "Сусіди Сіті", ua.depositphotos.com

17-річна Анна Кушнеренко загинула, коли намагалася евакуюватися з Чернігова разом зі своїм хлопцем і знайомими. Вони намагалися добратися до свого рідного міста Мена, проте ворожий обстріл застав їх на шляху.

Хоч трагедія сталася три місяці тому, рана на серці рідних дівчини не заживає і досі. Як усе сталося, мама Анни розповіла виданню "Сусіди Сіті".

Дівчина востаннє була у батьків у рідному місті Мена за тиждень до повномасштабного вторгнення росіян. Війна застала її в Чернігові. Анна разом зі своїм хлопцем Віталієм, який також був з Мени, ще у перший день вторгнення хотіли вирушити додому до батьків, проте не знайшлося транспорту.

Два тижні Анна, Віталій і двоюрідний брат Анни провели у підвалі у свого знайомого, ховаючись від російських обстрілів. Проте потім вирішили все таки спробувати дістатися рідних домівок.

Їхні рідні не знали, що молоді люди вирушили у дорогу – у той день вони не зідзвонилися вранці. Мама Ані дізналася, що сталася трагедія, коли їй після обіду зателефонувала кума і сказала, що в інтернеті пишуть про загибель від обстрілу чотирьох людей, серед яких і дівчина на ім’я Анна.

"Відомо, що діти йшли пішохідним мостом через Десну. Далі підвезли військові через поля та села і залишили у якомусь селі. Сказали, щоб ішли по прямій до села Анисова. Пройшли десь кілометрів 5−10. Йшли не організовано, на свій страх і ризик", – розповідає мама загиблої дівчини.

Молоді люди приблизно після десятої години ранку підійшли до села Анисова, далі їх мали підвезти волонтери на автомобілі. проте раптово почалася сильна стрілянина.

"Анна спочатку кричала від болю, а згодом просто важко дихала. Її занесли до хати ще живою. Осколок влучив їй у живіт, через що ніхто не ризикнув щось робити, поки не прибудуть медики. Потім прибігла місцева фельдшерка, а згодом приїхала "швидка" з Куликівки. Всіх забрали до лікарні, але Аня вже померла…", – згадує мама Ані.

Вона зазначає, що дівчина любила життя і творчість. Анна навчалася на другому курсі музичного училища, гарно грала на бандурі, і свій музичний інструмент навіть взяла у свою останню дорогу. Також дівчина пробувала писати пісні – одну написала, а другу дописати уже не встигла.

Мама дівчини каже, що рана на серці від втрати дитини болить з такою ж силою, як і тоді, коли сталася трагедія.

Раніше повідомлялося, що через ворожий обстріл на Миколаївщині загинула 6-річна дівчинка. Дитина жила в Очакові. Коли місто обстрілювали ракетами загарбники, вона якраз спала у своєму ліжку.

Нагадаємо, на Луганщині російські загарбники обстріляли з артилерії машину, в якій їхала 27-річна військова медик Марія Власюк. Дівчина отримала осколкові поранення, внаслідок яких загинула. Обстріл відбувся якраз тоді, коли медик їхала за пораненими.

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