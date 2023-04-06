Зброя та боєприпаси: Зеленський заявив про потужну підтримку ЗСУ після візиту до Польщі

Зеленський провів нараду з правоохоронцями щодо безпекової ситуації в Україні.

Володимир Зеленський / 93 ОМБр Холодний Яр, Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський 6 квітня провів нараду з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та правоохоронцями щодо безпекової ситуації в Україні.

За словами Зеленського, на нараді зі Шмигалем були обговорені поточні державні питання і координація їх рішень.

"Наш міжнародний порядок денний - підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди - була на зв'язку з військовими: все, що стосується найгарячіших точок передової", - сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що оборона і захист людей, а також підтримка стійкості українських воїнів є номером один на всіх переговорах і зустрічах.

"Дуже важливо, що зміст візиту до Польщі, робота нашої делегації у Варшаві і постійної комунікації з польськими партнерами повинні бути відчутні для нашого фронту. Оборона і захист наших людей, підтримка нашої стійкості, перш за все воїнів – це питання номер один на всіх переговорах і зустрічах. Саме оборона - зброя для України, боєприпаси для України, нові системи оборони для України", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що переговори в Польщі були змістовними.

Візит Зеленського до Польщі

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибув з офіційним візитом до Польщі. Там він зустрівся з Президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Як стало відомо, Україна і Польща погодили новий пакет військової допомоги.

"Узгоджено новий дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу і незалежність не тільки України, Польщі, Європи, а й усього світу. Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовилися про те, що дасть Україні і кожному і кожній з наших воїнів більше сили", - заявив президент.

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