Зброя без глушника та ймовірний нападник: нові деталі вбивства Фаріон

У районі, де вбили Ірину Фаріон, багато камер відеоспостереження не працювали через відключення електроенергії.

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Стали відомі подробиці вбивства Ірини Фаріон / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич розповів подробиці вбивства відомої громадської діяльності Ірини Фаріон.

Як підкреслив він в ефірі каналу Київ 24, за свідченням очевидців, зловмисник стріляв у Фаріон зброєю без глушника.

"Люди кажуть, що була без глушника використана зброя", - зазначив депутат львівської міськради.

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При цьому він пояснив, що незважаючи на те, що в районі, де вбили Фаріон, встановлено досить багато камер відеоспостереження, деякі з них не працювали через вимкнення електроенергії.

"У момент, коли сталися постріли і сталося вбивство (Фаріон, - ред), не було електрики в мікрорайоні. Ми пробували напрацьовувати, у кого були камери, які мали акумулятори. У нас є деяка інформація, вже зібрана від голів ОСББ і відеоспостереження, яка передається правоохоронним органам", - уточнив співрозмовник.

Зінкевич додав, що раніше камери відеоспостереження вже фіксували підозрюваного, який перебував біля будинку Фаріон.

Подробиці вбивства Фаріон

Як розповіли сусіди, зловмисник стежив за Фаріон кілька тижнів, повідомляє "Говорить Великий Львів".

"Тижня 2-3 завжди сидів (чоловік, - ред.) біля під'їзду на лавці, стабільно з ранку до вечора", - сказав сусід Фаріон.

За його словами, чоловік завжди сидів на лавці біля будинку. Зокрема, він "цікаво" одягався. На вулиці була спека до 40 градусів, а він носив кросівки, шкарпетки, спортивні штани, довгу кофту, капелюх і темні окуляри. За словами сусіда Фаріон, чоловік завжди сидів, заклавши ногу за ногу і дивився на під'їзд, де мешкає мовознавиця.

Додамо, що в Мережі опублікували фото ймовірного зловмисника, який міг бути причетним до нападу на Фаріон.

/ t.me/pryamamova

Хто така Ірина Фаріон? Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Убивство Фаріон - останні новини за темою

Нагадаємо, у Львові стріляли в Ірину Фаріон - вона потрапила до лікарні в критичному стані. Куля влучила у висо, за словами журналістки, стрільця бачили сусіди.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла в лікарні. Відомий мовознавець, науковець та екс-нардеп Ірина Фаріон загинула після вогнепального поранення голови.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство має кілька версій мотивів убивства Ірини Фаріон. На своїй сторінці в Telegram Клименко зазначив, що головні з цих версій такі: особиста неприязнь, а також суспільно-політична діяльність Ірини Фаріон. Він також зазначив, що можуть з'являтися й інші версії. Не виключається також участь росіян у цьому вбивстві.

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