Операція ЗСУ стала першим кроком: Україна хоче примусити Путіна до миру

Прорив ЗСУ у Курську область став одним із інструментів для примусу кремлівського диктатора до переговорного процесу на справедливих умовах.

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Головна мета Курської операції - тиск на РФ задля встановлення миру / Колаж: Главред, фото: pixabay, Михайло Подоляк

Вже більше місяця ЗСУ утримують під контролем понад 100 населених пунктів Курської області країни-агресора Росії. Хоча у багатьох досі виникають питання щодо намірів такої операції, в Офісі президента запевняють, що вона є частиною великого плану із встановлення миру в Україні.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ повідомив радник голови ОП України Михайло Подоляк. За його словами, Курська операція вже має чотири головні результати. Перший - те, що усім стала очевидна неспроможність агресора до реальної повномасштабної війни.

"Тобто вони можуть ініціативно проявляти себе тільки на певних напрямках, де в них є тотальна перевага в ресурсі. Ми це з вами бачимо зараз у Донецькій області. І вони не можуть зараз працювати, створювати проблеми противнику на інших напрямках, зокрема на Курському", — зауважив радник керівника ОП. відео дня

Другим результатом, за словами Подоляка, є те, що Путін нарешті відкрито продемонстрував небажання захищати всій народ у Курській області, що зруйнувало міф про намір захистити міфічні народи Донеччини.

"Для Путіна існує тільки один тип війни — класична загарбницька війна, тобто йти вперед за тими напрямками, які він визначив, щоб залякувати Україну, залякувати інші країни", - пояснив Подоляк.

Також Курська операція запустила процес перенесення війни на територію Росії, що започаткувало формування нового соціального відчуття в самій РФ та зруйнувало байку про "червоні лінії" Москви в очах західних партнерів.

"І далі, мені здається, буде дещо легше проводити переговори щодо можливості масштабування бойових дій на території Росії завдяки завдаванню масованих ударів у глибину РФ. В України є свої для цього інструменти, але, щоправда, в недостатній кількості. Але в достатній кількості вони є у наших партнерів", - додав він.

Подоляк каже, що переваги від Курської операції мають привести до трьох рішень: війна має перейти на територію агресора в повному обсязі, для цього потрібна незалежність України у кількостях і видах озброєння, в тому числі далекобійного та відсутність заборон на використання зброї.

"Україна діє строго в рамках міжнародного права, а без застосування масованих ударів по території РФ примусити Росію до переговорного процесу на умовах міжнародного права не вийде", - наголосив чиновник.

Хто такий Михайло Подоляк? Михайло Подоляк - український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини

Нагадаємо, нещодавно російські військові на Курщині біля річки Сейм СОУ потрапили в оперативний котел. Однак, як би не звучала фраза: "русские своих не бросают", Кремль аж ніяк не збирається рятувати своїх людей.

Раніше стало відомо, що зниження темпів просування ЗСУ в Курській області пов'язане з тим, що українські сили досягли "оперативної глибини" свого наступу і мають узяти паузу, щоб підтягнути логістику.

Стало відомо також, що у Глушківському районі Курської області знищено понтонні переправи супротивника за допомогою касетних ракет GMLRS, а також російську зенітно-ракетну систему "Оса".

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