"Він не повинен сумніватися": майор зізнався, чи кажуть Зеленському правду про фронт

Якщо український президент засумнівається у перемозі, тоді ми стовідсотково програємо, каже військовий.

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Військовий сказав, чи кажуть Зеленському правду про стан на фронті/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Главі Української держави Володимиру Зеленському під час Ставки доповідають реальну інформацію про стан справ на фронті. Йому все кажуть так, як є.

Але якщо український президент не буде вірити у перемогу нашої держави, то ми стовідсотково програємо. Про це сказав майор, начальник штабу 12 бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Я не думаю, що президент сидить і думає, що все гаразд. Є Ставка, на Ставці присутні не тільки головнокомандувач, не тільки генерали, а й міністри, різні люди. Вони всі доповідають та мають змогу доповісти. Я знаю на 100% від високопосадовців, які присутні на цій Ставці, що йому (президенту – ред.) кажуть, як є. Є люди, які кажуть, як є", – зазначив Кротевич. відео дня

Також "Тавр" припустив, чому анонімні представники Офісу президента могли сказати виданню Time, нібито Україна не має шансів на перемогу. Нагадаємо, у статті Time зазначалося, що один з помічників українського президента нібито скептично віднісся до віри Зеленського у цілковиту перемогу у війні й сказав: "Він обманює себе. У нас немає варіантів. Ми не виграємо". Військовий Богдан Кротевич прокоментував таке висловлювання аноніма з ОП. За його словами, в ОП є люди – радники, заступники радників – які можуть бути не присутні на Ставці. За словами бійця, можливо, саме такі люди бояться підійти до Зеленського і сказати свою думку.

"Можливо, вони прокоментували Саймону Шустеру стосовно своєї думки – що "ми боїмося підійти до президента і сказати, що нам там кажуть, що ми десь там програємо, десь ми перемагаємо" і так далі", – зазначив майор.

Він наголосив, що президенту України говорять цілковиту правду про те, яка зараз ситуація на фронті.

У той же час Кротевич зазначив, що зараз багато що залежить, зокрема, він віри президента у перемогу. За словами військового, якщо глава Української держави засумнівається в перемозі, тоді ми стовідсотково програємо.

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