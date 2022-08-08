Олег Жданов пояснив, чому ворожа авіація боїться з'являтися в небі України

Чому авіація РФ не з'являється в небі України / скрнішот

Росіяни бояться випускати літаки в зону ураження українських засобів ППО, розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

Він пояснив, чому ми вже тривалий час не зустрічаємо повідомлень про успішну ліквідацію ворожих літаків і вертольотів.

"Вони бояться залітати. Вони вже відпрацьовують по наших позиціях з далеких дистанцій, намагаються максимально не заходити до зони ураження засобів ППО, які у нас є на передньому плані. Так що саме з цієї причини", - сказав експерт.

Жданов нагадав, що російська авіація не з'являється в небі України з кінця квітня.

"Вони стратегічні бомбардувальники більше в акваторію Чорного моря не ганяють, вони роблять пуски ракет з Каспійського моря. З Енгельса злетіли, над Каспійським морем відстрілялися, тут же розвернулися і призмелилися. Тут питання не в відсутності зброї, а питання боязні російських льотчиків і військового командування Російської Федерації випускати літаки в зону ураження наших засобів ППО", - зазначив він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не дозволять Росії захопити Україну, адже це може стати " спусковим гачком "для того, щоб у світі" почався сезон " подібних воєн. У такому випадку великі країни сприйняли б це як підтвердження, що можна захоплювати чужі території і не нести за це ніякого покарання.

Нагадаємо, окупанти користуються спеціальними "відбивачами ракет" у надії, що вони зможуть захиститися з їхньою допомогою від ракет, випущених з РСЗВ HIMARS. Однак такі російські "виверти" насправді не спрацьовують, адже такі відбивачі розраховані на інший тип озброєння, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

Читайте також: