Окупанти тероризують цивільні судна в Чорному морі та скидають авіабомби

Гуменюк наголосила, що всі рекомендовані шляхи, морські й транспортні, зараз під загрозою.

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Гуменюк розповіла про погрози окупантів / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти тероризують цивільні судна в Чорному морі - в радіоефірі погрожують суднам і попереджають про неможливість прямування.

Як повідомила Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", що росіяни намагалися висадитись на судно, провести там якусь внутрішню оглядову роботу, переконатися, що там немає загрози.

"Також ми спостерігаємо велику активність тактичної авіації, зокрема в напрямку від Криму до острова Зміїний, в тому числі з агресивними випадами типу скидання авіаційних керованих бомб по морських транспортних шляхах. Це міжнародна навігація, навколо Зміїного відбувається концентрація навігаційних транспортних маршрутів, рекомендованих шляхів, і всі судна, і цивільні, і будь-які інші використовують саме ці маршрути. Вони прокладені на картах", - пояснила речниця. відео дня

Росіяни, скидаючи керовані авіабомби, посилюють мінну небезпеку, зокрема через те, що Чорне море досить потужно заміноване з початку повномасштабного вторгнення, нагадує Гуменюк.

"Мінна небезпека нікуди не поділася, вона загрожує мирному судноплавству, а додавання додаткових вибухових пристроїв, які скидаються з літаків, це посилення небезпеки", - наголосила вона.

Речниця ОК "Південь" додала, що всі рекомендовані шляхи, морські й транспортні, зараз під загрозою.

Нагадаємо, що ГУР повідомили про те, що ЗСУ завдали удару по патрульному кораблю "Сергій Котов". Очільник Мінцифри Федоров поділився фрагментом відео, де морський дрон здійснює атаку на російський корабель.

Сили оборони вдало вдарили та пошкодили у Чорному морі два російські патрульні кораблі. Вранці 14 вересня сили оборони завдали нищівного удару по ворожих кораблях патрулювання з проекту "Василь Биков", повідомляють у Страткомі ЗСУ.

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