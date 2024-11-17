Окупована ЗАЕС на страшній межі: в Міненерго розповіли про дикий крок окупантів

Це тяжке порушення умов безпечної експлуатації і загрожує можливою аварією.

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Ситуація на ЗАЕС залишається небезпечною / Колаж: Главред, фото: Енергоатом, скріншот

Про що йде мова:

Одну з ліній живлення ЗАЕС знеструмлено

На станції РФ доводить ситуацію до блекауту та аварії

На межі блекауту знову опинилася тимчасово окупована Росією Запорізька атомна електростанція (АЕС). Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

"Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі АЕС з’єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі", — зазначили в Міненерго. відео дня

Варто зважати, що черговий повний блекаут може відбутися у разі відключення останньої лінії на АЕС.

Як зазначили в міністерстві, це тяжке порушення умов безпечної експлуатації і загрожує можливою аварією.

ЗАЕС - що відомо / Инфографика: Главред

Як відомо, аби забезпечити стабільність енергосистеми України, в окремих регіонах країни було введено екстрені відключення електроенергії.

Як пояснив міністр енергетики Герман Галущенко, оператор системи передачі застосував екстрені знеструмлення через те, що ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

"Відбувається чергова масована атака на енергосистему. Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Де можливо, рятувальники і енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків", — написав Галущенко у Фейсбуці.

РФ окупувала ЗАЕС - останні новини

Нещодавно стало відомо, що МЗС РФ погрожує вигнати спостерігачів МАГАТЕ з Запорізької АЕС. Начебто, як стверджують в Росії, представники МАГАТЕ залишаються на ЗАЕС винятково з дозволу Кремля, і їхню місію може бути завершено в будь-який момент.

Своєю чергою аналітикиня Ольга Хакова поділилась тривожним прогнозом. На Запорізькій АЕС було щонайменше 150 зареєстрованих випадків значних порушень правил безпеки.

Як писав раніше Главред, нещодавно РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення ЗАЕС. Через дії окупантів станція знову опинилася на межі блекауту.

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