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Окупанти здаються в полон із радістю: ситуація біля Покровська змінилась - ЗСУ

Анна Косик
29 січня 2025, 13:48
2951
Попри чисельну перевагу противник не досягає успіху на Покровському напрямку.
Покровское направление, российские военнопленные
Через великі втрати все більше окупантів не хочуть продовжувати штурми / Колаж: Главред, фото: скрін з DeepState, скрін з відео

Що сказав Цехоцький:

  • ЗСУ відбивають атаки армії РФ
  • Російські окупанти деморалізовані
  • Солдати РФ почали з радістю здаватися в полон до ЗСУ

Армія країни-агресорки Росії не може домогтися успіху на Покровському напрямку завдяки успішній роботі Сил оборони України. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

За його словами, ЗСУ справляються із своїм завданням зі стримування ворожих сил, адже у РФ є чисельна перевага і вони щодня здійснюють понад 70 атак на цій ділянці фронту, однак успішними назвати їх не можна.

відео дня
Окупанти здаються в полон із радістю: ситуація біля Покровська змінилась - ЗСУ
Покровськ / Інфографіка: Главред

"Вони (атаки противника - Главред) всі відбиваються, й щоразу противника стає менше. Противник реально деморалізований", - наголосив офіцер ЗСУ.

Більше того - окупанти зараз почали використовувати значно менше техніки, зокрема й через великі втрати. За даними Цехоцького, цифра знищених за весь цей час танків наближається до 10 тисяч.

"Здебільшого використовують легкові автомобілі, баггі. На них і проводять десантування, доставку БК, особового складу безпосередньо на лінію бойового зіткнення. І використовують погодні умови, маються на увазі тумани. Вони думають, що їх не бачать, і ось у такий спосіб вони, значить, переміщуються безпосередньо на лінію наших позицій", - додав він.

Окрім цього, протягом останніх декількох днів на шляху до Покровська все більше окупантів здаються у полон, при чому роблять це з радістю. Офіцер пояснює це тим, що солдати РФ знають про дотримання Україною міжнародного права.

Наступ армії РФ на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що російські окупанти прагнуть обійти Покровськ та вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Раніше також військовий експерт Іван Ступак попередив, що росіяни можуть надалі просуватися вперед виключно територією Донецької області, щоб дійти до Покровська.

Напередодні, як повідомляв Главред, стало відомо, що український екіпаж, керуючи танком Leopard, на Покровському напрямку знищив ворожу колону із п’яти бронемашин.

Інші новини з фронту:

Хто такий Сергій Цехоцький?

Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

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війна в Україні ЗСУ російські війська військовополонені Покровськ Фронт
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