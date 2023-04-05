Окупанти обстріляли ракетами і 'Градами' Донецьку область: 6 загиблих і 7 поранених

У вівторок, 4 квітня, російські окупанти обстріляли Донецьку область, в результаті постраждали мирні жителі регіону. Ворог вдарив ракетами, артилерією та РСЗВ Град по населених пунктах півночі області.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, загинули 6 людей, ще семеро мирних жителів отримали поранення.
"В епіцентрі ударів Збройних сил РФ в черговий раз опинилися житлові квартали. Під час атак окупантів загинули шестеро людей: двоє працівників шахти в Торецьку – гірський диспетчер і медична сестра, продавчиня з Красногорівки і ще троє чоловіків, які проживали в с. Ластівчине Покровського району", - йдеться у повідомленні.
Під час обстрілів Бахмута, Гірника, с.Очеретине поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро мирних жителів.
Крім того, вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарські будівлі.
Прокурори розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Як повідомляв Главред, в ніч на 28 березня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі БПЛА були збиті. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення в Святошинському районі, спровокувавши пожежу.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 28 березня під час російських обстрілів захисники українського неба збили 12 БПЛА Shahed-136/131 і один дрон-розвідник Гранат-4.
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