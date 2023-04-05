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Окупанти обстріляли ракетами і "Градами" Донецьку область: 6 загиблих і 7 поранених

5 квітня 2023, 07:29
Військові країни-агресора продовжують тероризувати мирних жителів України. В черговий раз під вогнем опинилися житлові квартали.
Наслідки обстрілу Донецької області
Ворог обстріляв населені пункти на півночі Донецької області / Фото t.me/pgo_gov_ua

У вівторок, 4 квітня, російські окупанти обстріляли Донецьку область, в результаті постраждали мирні жителі регіону. Ворог вдарив ракетами, артилерією та РСЗВ Град по населених пунктах півночі області.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, загинули 6 людей, ще семеро мирних жителів отримали поранення.

"В епіцентрі ударів Збройних сил РФ в черговий раз опинилися житлові квартали. Під час атак окупантів загинули шестеро людей: двоє працівників шахти в Торецьку – гірський диспетчер і медична сестра, продавчиня з Красногорівки і ще троє чоловіків, які проживали в с. Ластівчине Покровського району", - йдеться у повідомленні.

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Під час обстрілів Бахмута, Гірника, с.Очеретине поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро мирних жителів.

Окупанти обстріляли ракетами і 'Градами' Донецьку область: 6 загиблих і 7 поранених
Наслідки обстрілу окупантами Донецької області / Фото t.me/pgo_gov_ua

Крім того, вибуховими хвилями та уламками снарядів пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарські будівлі.

Наслідки обстрілу окупантами Донецької області
Наслідки обстрілу окупантами Донецької області / Фото t.me/pgo_gov_ua

Прокурори розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомляв Главред, в ніч на 28 березня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі БПЛА були збиті. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення в Святошинському районі, спровокувавши пожежу.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 28 березня під час російських обстрілів захисники українського неба збили 12 БПЛА Shahed-136/131 і один дрон-розвідник Гранат-4.

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