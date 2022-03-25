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Зеленський подякував українцям за місяць переможної боротьби з РФ

25 березня 2022, 02:19

Україна змогла витримати всі основні удари російських військ, а світ тим часом застосував санкції.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента України ОПУ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і подякував усім, хто вже місяць бореться за свободу на своїй землі.

Глава держави підкреслив, що за місяць вдалося утримати всі основні напрямки по яких РФ атакувала нашу країну.

"Ми працюємо, країна повинна рухатися до миру і вперед. З кожним днем нашого захисту - ми наближаємо перемогу, тому що в цій війні просто не можна без перемоги. Не можна зупинятися ні на хвилину, тому що кожна хвилина – це про нашу долю, про наше майбутнє. 30-й день-це вже місяць. Якби Росія знала, що їх чекає у нас таке – я впевнений, вони точно побоялися б сюди йти", – сказав Зеленський.

Також він додав, що Україна змогла витримати всі основні удари російських військ, а світ тим часом застосував санкції.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав страшну українських дітей, яких викрали російські окупанти.

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війна в Україні Володимир Зеленський
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