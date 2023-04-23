Окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара - Дмитрашківський

Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, ворог імовірно найближчим часом зосередить увагу на Вугледарському напрямку.

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Олексій Дмитрашковський не виключає, що ворог знову піде на штурм Вугледара / Фото t.me/pavlokyrylenko_donoda, скріншот

Російські окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара. Поки що вони не йдуть в атаку на Вугледарському напрямку, проте активно його обстрілюють. Про це розповів керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, я думаю, що ворог найближчим часом зосередить увагу знову ж таки на Вугледарському напрямку. Це моя думка", - сказав військовий.

Окупанти не припиняють обстріли Вугледара. Лише за минулу добу, 22 квітня, ворог шість разів завдавав авіаційних ударів.

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Як зазначив Дмитрашківський, росіяни застосовують тактику випаленої землі.

"Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості в будь-якому місці тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть "розбирають будинки поверх за поверхом". І це відбувається як в Бахмуті, так і в Вугледарі", – сказав він.

Бої за Вугледар

Заступник місього голови Вугледара Максим Вербовський 3 лютого заявив, що окупанти Росії здійснили спробу штурму міста. Росіяни завдавали ударів з артилерії, Градів та авіації. На той момент ворожим силам вдалося просунутися в селища поблизу міста. Війська РФ намагалися організувати оточення Вугледара.

Згодом сили спеціальних операцій та 72-а окрема механізована бригада ЗСУ влаштували засідку в російському тилу на Вугледарському напрямку. До неї потрапили окупанти Росії 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока.

ЗМІ в Росії написали, що російських окупантів під Вугледаром та Авдіївкою Донецької області розгромили після того, як Герасимов став командувачем російськими військами на війні проти України. Було зазначено, що за підсумками лише одного бойового зіткнення під Вугледаром ворожі сили втратили 30 одиниць бойової техніки, а під Авдіївкою були ліквідовані 2 піхотні групи штурмовиків РФ.

У березні 2023 року британська розвідка заявила, що силам оборони України вдалося завдати серйозних втрат окупаційним військам Росії під Вугледаром Донецької області за допомогою американських дистанційних протитанкових мін, які діють на відстані 17 кілометрів.

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