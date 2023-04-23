УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара - Дмитрашківський

Анна Ярославська
23 квітня 2023, 12:25 оновлено 23 квітня, 12:38
89
Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, ворог імовірно найближчим часом зосередить увагу на Вугледарському напрямку.
Олексій Дмитрашковський
Олексій Дмитрашковський не виключає, що ворог знову піде на штурм Вугледара / Фото t.me/pavlokyrylenko_donoda, скріншот

Російські окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара. Поки що вони не йдуть в атаку на Вугледарському напрямку, проте активно його обстрілюють. Про це розповів керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашковський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, я думаю, що ворог найближчим часом зосередить увагу знову ж таки на Вугледарському напрямку. Це моя думка", - сказав військовий.

Окупанти не припиняють обстріли Вугледара. Лише за минулу добу, 22 квітня, ворог шість разів завдавав авіаційних ударів.

відео дня

Як зазначив Дмитрашківський, росіяни застосовують тактику випаленої землі.

"Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості в будь-якому місці тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть "розбирають будинки поверх за поверхом". І це відбувається як в Бахмуті, так і в Вугледарі", – сказав він.

Бої за Вугледар

Заступник місього голови Вугледара Максим Вербовський 3 лютого заявив, що окупанти Росії здійснили спробу штурму міста. Росіяни завдавали ударів з артилерії, Градів та авіації. На той момент ворожим силам вдалося просунутися в селища поблизу міста. Війська РФ намагалися організувати оточення Вугледара.

Згодом сили спеціальних операцій та 72-а окрема механізована бригада ЗСУ влаштували засідку в російському тилу на Вугледарському напрямку. До неї потрапили окупанти Росії 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока.

ЗМІ в Росії написали, що російських окупантів під Вугледаром та Авдіївкою Донецької області розгромили після того, як Герасимов став командувачем російськими військами на війні проти України. Було зазначено, що за підсумками лише одного бойового зіткнення під Вугледаром ворожі сили втратили 30 одиниць бойової техніки, а під Авдіївкою були ліквідовані 2 піхотні групи штурмовиків РФ.

У березні 2023 року британська розвідка заявила, що силам оборони України вдалося завдати серйозних втрат окупаційним військам Росії під Вугледаром Донецької області за допомогою американських дистанційних протитанкових мін, які діють на відстані 17 кілометрів.

Інші новини:

війна в Україні Вугледар новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Зеленського відповіли послу КНР, який зганьбився скандальною заявою щодо України

У Зеленського відповіли послу КНР, який зганьбився скандальною заявою щодо України

13:58 Україна
Для України "прочинені двері в НАТО": у Польщі різко засудили заяву Пісторіуса

Для України "прочинені двері в НАТО": у Польщі різко засудили заяву Пісторіуса

13:17 Світ
Окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара - Дмитрашківський

Окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара - Дмитрашківський

12:25 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:58

У Зеленського відповіли послу КНР, який зганьбився скандальною заявою щодо України

13:55

Росія відкладе нову мобілізацію: у розвідці Британії пояснили причиниВідео

13:23

Відомий український ведучий здійснив камінг-аут

13:17

Для України "прочинені двері в НАТО": у Польщі різко засудили заяву Пісторіуса

13:00

Як випрати важку ковдру у пральній машині: 10 головних правил, які повинні знати всі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:57

Гороскоп на завтра 24 квітня 2023: Скорпіонам - нервовий зрив, Дівам - розслабленістьВідео

12:25

Окупанти можуть знову піти на штурм Вугледара - Дмитрашківський

12:23

Контрнаступ ЗСУ буде серйозним, у армії Росії все погано - Курт ВолкерВідео

11:35

В Україні жорстко відповіли міністру оборони Італії, який запропонував переговори з РФ

Реклама
11:27

У боях з російськими окупантами загинув український воїн із Закарпаття Андрій Піда

10:58

Виробник спецформи для ЗСУ із Сумщини заявив про протиправне блокування роботи податківцямиВідео

10:23

"Треба набратися терпіння": у ЗСУ зробили заяву щодо "висадки військ" на лівобережжі ХерсонщиниВідео

10:18

Дивовижна головоломка для особливих: потрібно знайти зайву цифру за 6 секундВідео

10:13

Війська РФ завдали ракетних ударів по Харкову: влада показала наслідки

09:55

Німеччина передала Україні лише 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs - Мельник

09:22

"Потрібно в 10 разів більше допомоги": у МЗС назвали умову закінчення війни в Україні до кінця 2023 року

08:59

Пригожин і Міноборони РФ намагаються переконати Путіна піти в оборону в Україні - ISWВідео

08:32

Син Пєскова підтвердив, що нібито був найманцем "Вагнера" і отримав медаль за "бойовий подвиг"

08:20

Росія запустить до 9 травня 300 ракет?Погляд

07:43

ЗСУ зайняли позиції на Лівому березі Дніпра на Херсонщині за 7 км від адмінцентру - ISWВідео

Реклама
06:14

Пригожин здувся і повертається до статусу маргіналаПогляд

05:20

Їдять і не товстіють: у чому секрет японських жінокВідео

04:00

Головний телелікар РФ Малишева кинула улюблену Росію і поїхала в США

03:20

Геніально просто: неможливо смачні пиріжки з листкового тіста за 20 хвилин - рецептВідео

02:40

Навіщо в сало додають цукор: про хитрий фокус знають лише одиниці

02:02

Чому не можна розмовляти з померлим на могилі: що кажуть священики

01:35

"Путіна і Росію повністю знищать": Маломуж назвав межу, яку не наважиться перейти диктатор РФВідео

00:51

Чому 23 квітня не можна готувати з самого ранку: прикмети і що не можна робитиВідео

00:27

Яка зачіска омолоджує після 30 років: 2 вдалі стрижки середньої довжини, що пасують усімФото

22 квітня, субота
23:45

"Це фото Миколи": кремлівський політолог зганьбився, видаючи сина Порошенка за сина Пєскова

23:23

Зірка "Вороніних" відреагувала на те, що її брат по-звірячому вбив двох людей

22:40

У Харкові пролунали потужні вибухи: окупанти обстріляли містоВідео

22:10

"Перша леді" Легіону: ексдепутат зі Швеції пішла в ЗСУ і захищає Україну

21:33

Україна наступного місяця може втратити контроль над повітряним простором - The TimesВідео

21:15

Бліцкриг у Криму та на сході: ЗСУ готують окупантам "великий вибух" – західні ЗМІ

21:05

Знищити бур'ян "напалмом": як позбутися від кропиви назавжди

20:44

У Бахмуті тривають бої за "дорогу життя" - КоваленкоВідео

20:06

У Швеції дали тривожний прогноз: Україні загрожує затяжна війна на виснаження

19:24

Надбавки до пенсії: кому виплатять додатково 150 грнВідео

19:21

"Україну треба посадити за стіл переговорів": Італія обурила цинічною заявоюВідео

Реклама
19:20

Після війни до політиків буде три питанняПогляд

18:39

Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги: в МЗС дали "рецепт" завершення війни

18:27

"Вона мені видала таке, що я плакала": радянська актриса розповіла про скандал з сестрою з України

18:25

Чим не можна мити дзеркала: 3 поради для блискучих дзеркал без мутності

18:03

Розбиті будинки і вибиті вікна: на Білгородщині скаржаться на "бавовну", в області гримлять вибухи

17:41

Жіночий гороскоп на тиждень 24-30 квітня: Стрільцям - страх, Левам - можливостіВідео

17:03

Плавати будуть всі: Україну заллє дощамиВідео

17:01

Посол України жорстко відповів дипломату з КНР щодо статусу Криму

16:35

Хвора на рак зірка популярного американського серіалу розлучається з чоловіком

16:31

Системи ППО Patriot дістануть російські Су-35 з керованими авіабомбами – Ігнат

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти