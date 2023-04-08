Окупанти можуть атакувати Україну керованими бомбами вагою 1,5 тисячі кг - Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що російські окупанти атакують керованими бомбами по всій лінії фронту – від Чернігівської області до півдня.

https://glavred.net/ukraine/okkupanty-mogut-atakovat-ukrainu-upravlyaemymi-bombami-vesom-1-5-tysyachi-kg-ignat-10462258.html Посилання скопійоване

Окупанти можуть атакувати Україну керованими бомбами вагою 1,5 тисячі кг / defence-ua.com, скріншот

Російські окупаційні війська можуть розпочати регулярно атакувати українські міста керованими бомбами вагою 1500 кг. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як зазначив Ігнат, російські окупанти атакують керованими бомбами по всій лінії фронту – від Чернігівської області до півдня.

За його словами, противник оприлюднив інформацію, що глава Міністерства оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу перевіряв один з підприємств оборонного виробництва та розповів про плани виробництва на 2023 рік, які включають створення 1500-тонних бомб зі збуджувачами і GPS-навігацією. Крім того, ці бомби будуть оснащені крилами для підвищення точності удару.

відео дня

Він наголосив, що такі бомби завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів, літаки-носії можуть перебувати за лінією бойового зіткнення чи державного кордону. Засобів, які б дозволяли їх збивати, Україна поки що не має.

"Нам потрібні засоби, які можуть протистояти та збивати носії. Це системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки F-16 або інші літаки четвертого покоління", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, раніше російські окупанти жорстоко обстріляли Білопілля Сумської області. Внаслідок обстрілу зруйновано школу, будинок, адмінбудівлю, ще багато будинків пошкоджено. Окупанти застосували "розумну авіабомбу" УМПК, яка є аналогом американської JDAM-ER. Поки невідомо, як саме країна-агресорка змогла налагодити виробництво цих бомб.

Також повідомлялося, що російські загарбники у ніч на 31 березня атакували територію України дронами-камікадзе. Але при цьому вони змінили свою тактику – країна-агресорка РФ під час цієї атаки сконцентрувала основну силу удару на півночі нашої держави. На півдні ворог вночі не був таким активним.

Вас може зацікавити: