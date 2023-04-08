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Окупанти можуть атакувати Україну керованими бомбами вагою 1,5 тисячі кг - Ігнат

Аліна Дембіцька
8 квітня 2023, 18:07
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Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що російські окупанти атакують керованими бомбами по всій лінії фронту – від Чернігівської області до півдня.
Юрий Игнат, авиационная бомба УПАБ-1500В
Окупанти можуть атакувати Україну керованими бомбами вагою 1,5 тисячі кг / defence-ua.com, скріншот

Російські окупаційні війська можуть розпочати регулярно атакувати українські міста керованими бомбами вагою 1500 кг. Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як зазначив Ігнат, російські окупанти атакують керованими бомбами по всій лінії фронту – від Чернігівської області до півдня.

За його словами, противник оприлюднив інформацію, що глава Міністерства оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу перевіряв один з підприємств оборонного виробництва та розповів про плани виробництва на 2023 рік, які включають створення 1500-тонних бомб зі збуджувачами і GPS-навігацією. Крім того, ці бомби будуть оснащені крилами для підвищення точності удару.

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Він наголосив, що такі бомби завдають ударів з дистанції від 50 кілометрів, літаки-носії можуть перебувати за лінією бойового зіткнення чи державного кордону. Засобів, які б дозволяли їх збивати, Україна поки що не має.

"Нам потрібні засоби, які можуть протистояти та збивати носії. Це системи Patriot, SAMP-T, сучасні літаки F-16 або інші літаки четвертого покоління", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, раніше російські окупанти жорстоко обстріляли Білопілля Сумської області. Внаслідок обстрілу зруйновано школу, будинок, адмінбудівлю, ще багато будинків пошкоджено. Окупанти застосували "розумну авіабомбу" УМПК, яка є аналогом американської JDAM-ER. Поки невідомо, як саме країна-агресорка змогла налагодити виробництво цих бомб.

Також повідомлялося, що російські загарбники у ніч на 31 березня атакували територію України дронами-камікадзе. Але при цьому вони змінили свою тактику – країна-агресорка РФ під час цієї атаки сконцентрувала основну силу удару на півночі нашої держави. На півдні ворог вночі не був таким активним.

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