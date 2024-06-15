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Окупантів вибили з позицій: у НГУ розповіли деталі потужного удару на сході

Олексій Тесля
15 червня 2024, 17:47
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Українські захисники вибили росіян із позицій у Серебрянському лісництві Луганської області.
Окупантів вибили з позицій: у НГУ розповіли деталі потужного удару на сході
Українські захисники відбивають удари РФ / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Заступник командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії Святослав Паламар ("Калина") розповів про просування українських захисників на Луганщині.

У своєму Facebook він підтвердив інформацію про те, що українські захисники вибили росіян з позицій у Серебрянському лісництві Луганської області.

Водночас він звернув увагу на те, що формулювання ЗМІ про те, що окупанти "відступили з позицій" у Серебрянському лісництві, не зовсім правильне, оскільки за цим стоїть важка праця і життя бійців "Азова".

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"Можна і по-людськи написати - втратили свої позиції, або Сили Оборони вибили окупантів (нецензурно) з їхніх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть. І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення "Азов" щодня, щогодини протягом місяців вибиває окупантів (нецензурно)?", - написав Паламар.

Що відомо про бої на сході

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог відступив на двох напрямках. Українським захисникам вдалося відкинути ворога в Серебрянському лісництві на Луганщині та в Кліщіївці, що поблизу Часового Яру на Донеччині.

Бригада НГУ "Азов"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".

"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.

Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.

Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше ЗСУ повідомили про великі втрати ворога на Півдні. За добу російські окупанти зазнали незвично великих втрат на Південному напрямку. ЗСУ вдалося вразити багато техніки РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили позиції на Харківщині. Наступ російських окупантів дедалі більше сповільнюється, а сили противника вичерпуються. ЗСУ, своєю чергою, стабілізували фронт і вдаються до успішних маневрів.

Як повідомлялося раніше, підрозділи ЗСУ могли розширити плацдарм під Кринками в Херсонській області. Завдяки перемозі українських героїв окупантам ще з минулого року не вдається вибити звідти бійців ЗСУ, а ті навіть розширюють свою присутність.

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