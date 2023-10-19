Херсон - під обстрілом РФ, у місті лунають вибухи: перші подробиці

У четвер, 19 жовтня, у Херсоні пролунали вибухи. Російські окупанти обстрілюють місто з тимчасово окупованої території Херсонської області.
"У Херсоні лунають вибухи!" - написав голова Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram.
За його словами, армія РФ обстрілює Корабельний район і центральну частину з тимчасово окупованого лівобережжя.
"Інформація про руйнування і постраждалих не надходила. Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебуваєте на відкритому просторі!" - додав глава МВА.
Нагадаємо, 15 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон з лівого берега і пошкодили лінії електропередач. Був знеструмлений центр міста.
Як повідомляв Главред, Служба безпеки України викрила у Херсоні агента країни-агресора Росії. Жінка допомагала окупантам коригувати російські повітряні атаки на місто.
Після ворожих обстрілів зловмисниця фіксувала місця прильотів та їхні наслідки, а потім відправляла відповідний звіт агресору. За цими даними загарбники могли коригувати обстріли по критичній, соціальній та житловій інфраструктурі Херсона, а також по місцях дислокації українських військ.
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