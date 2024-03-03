УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Обстановка складна": генерал ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

Юрій Берендій
3 березня 2024, 15:17
За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, російські окупанти за минулу добу здійснили 9 скидів боєприпасів із хімічними речовинами.
'Обстановка складна': генерал ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку
Генерал ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні Сили України, Офіс президента

За останню добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" російські окупаційні війська завдали 14 авіаударів по позиціях Сил оборони, здійснили 950 обстрілів та 90 ударів із використанням дронів-камікадзе. Про це у своєму Телеграмі повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він також зазначив, що загалом на цьому напрямку бойових дій за минулу добу відбулось 43 бойових зіткенння.

"Серед іншого, росіяни здійснили одразу 9 скидів з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною, що, нагадаю, є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї", - вказує він.

відео дня

За його словами, ситуація на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою. Він додав, що лінія оборони на захід від Авдіївки стабілізується.

Втрати окупантів на Таврійському напрямку

Загальні втрати російських військ за добу складають:

  • 393 військовослужбовці (вбитими та пораненими);
  • 37 одиниць озброєнння та військової техніки, зокрема: 7 танків, 7 бронетранспортерів, 7 артилерійських систем та мінометів, 15 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки;
  • 338 БпЛА різних типів.

Тарнавський також зазначив, що Сили оборони України знищили бліндаж і ще 3 важливі об’єкти противника.

Хто такий Олександр Тарнавський

Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагааємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська знизили активність штурмових операцій поблизу села Синьківка Харківської області. Про це повідомив представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у телемарафоні.

Сили оборони України на Бахмутському напрямку продовжують відбивати атаки противника в напрямку міста Часів Яр. Про це повідомив заступник командира батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС", 92 ОШБР Олесь Маляревич.

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що окупанти продовжують перекидати резерви на Авдіївський напрямок для наступальних дій, тому що вони вважають, що саме на цій ділянці фронту ЗСУ мають найслабшу лінію оборони.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

16:35 Україна
Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військових

Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військових

16:32 Україна
У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

16:07 Світ
Всі головні новини

Популярне

Чому не можна казати віруючий : мовознавець назвав милозвучні відповідники 2624

Чому не можна казати "віруючий": мовознавець назвав милозвучні відповідники

Розлючена Меланія Трамп хотіла принизити Дональда 2039

Розлючена Меланія Трамп хотіла принизити Дональда

Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа 1851

Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа

Хід Макрона: чим закінчиться історія з відправкою військ НАТО в Україну 1643

Хід Макрона: чим закінчиться історія з відправкою військ НАТО в Україну

Останні новини

16:35

Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

16:32

Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військовихФото

16:28

Хімія не потрібна: як позбутися капустянки раз і назавждиВідео

16:07

У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

15:57

Залишаться без захисту: Італія забирає своє ППО із Словаччини - Фіцо

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
15:53

Коли сіяти помідори на розсаду в березні 2024: дати та важливі поради для дачників

15:45

Несподіване зізнання: "Віталька" Гарік Бірча одружився та став батьком

15:25

Знайти серце серед помідорів за 4 секунди зможуть лише одиниці: загадка на швидкість

15:19

"РФ має локальні успіхи": у ЗСУ розповіли, як стримують навалу окупантів на фронті

Реклама
15:17

"Обстановка складна": генерал ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

15:05

"Збитки колосальні": у Феодосії підірвали нафтопровід РФ – кримські партизани

14:27

Востаннє притиснула до грудей: історія мами і малюка з Одеси, яких убив російський дрон

14:18

Гороскоп Таро з 4 лютого по 10 березня: Рак - слухайте інших, Терези - кріпіться

14:18

Під завалами 9-ти поверхівки в Одесі можуть залишатись діти - Зеленський

14:18

Оце красунчик: названо найпривабливішого артиста України

13:52

"Хибний розрахунок Байдена": експерт розкрив, чи можуть США дозволити Україні програтиВідео

13:36

Сам розвалиться: як знищити пеньок за допомогою солі

13:24

Ситуація на одному з напрямків різко змінилась: в ЗСУ назвали головну причину

13:17

Потужністю у два Калібри: Україна модернізувала морські дрони

12:38

"Жіноче щастя" буде цвісти постійно: як підживити спатифілум

Реклама
12:35

Потрібно розпустити: Ілон Маск оскандалився новою заявою щодо існування НАТО

12:27

Молоді роки Лоуренса Атредійського: рецензія на фільм "Дюна: Частина друга"

12:23

Оголосила весну та показала чесні зморшки: Пугачова поділилася рідкісним кадром

11:57

Делікатес за копійки: як приготувати червону ікру з кетчупу

11:57

Названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська

11:54

Путін може прийняти рішення про виведення військ з України: експерт назвав умову

11:50

Гороскоп на завтра 4 березня: Діві - проблеми з грошима, Скорпіону - суперечка

11:16

"Штурми тривають 24/7": росіяни націлились на стратегічне місто - боєць ЗСУ

11:11

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Драконам час заощаджувати, Зміям - романтика

10:59

Найслабша лінія оборони: експерт розповів про цілі росіян на Авдіївському напрямку

10:39

"Модифікація": у ЗСУ розкрили, чому дрон спричинив масштабні руйнування в Одесі

10:33

Церковне свято 4 березня: одна дія, яка може призвести до нещастя

10:30

Популярна помилка: експерт розповіла, як правильно мити підлогу шваброюВідео

09:51

Масштабні вибухи в Криму: Братчук анонсував нові "сюрпризи" для окупантів

09:37

Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа

09:25

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 березня

09:13

Окупанти панікують: у Феодосії пролунали потужні вибухи, перекрили рух трасою

09:06

"Це червона лінія": капітан ВМС розповів про масштабни знищення флоту РФ

09:02

Гороскоп на тиждень з 4 до 10 березня: на Раків тиснутимуть, Дівам - хороші новини

08:59

Як створити потужний середній клас в УкраїніПогляд

Реклама
07:51

Мінус 15 літаків: в ISW розкрили, як РФ жертвує авіацією для просування на фронті

07:25

Потрібно знайти дівчину на малюнку за 21 секунду: складна загадка на уважність

06:46

Хід Макрона: чим закінчиться історія з відправкою військ НАТО в УкраїнуПогляд

06:35

Чому не можна казати "віруючий": мовознавець назвав милозвучні відповідникиВідео

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 5 секунд знайти мишку

04:35

Відбитків пальців та пилу на меблях більше не буде: домашні засоби для прибирання

03:00

Посадка картоплі в березні: хитрий фокус - і урожай просто завалить засікиВідео

02:05

Біллі Айліш побачила уві сні зірку "Бетмена" і після цього кинула хлопця

01:54

Перевірка на детективні навички: треба знайти бджолу за 11 секунд у весняній головоломці

00:14

Після ліквідації Су-34 авіація РФ не ризикує: ПС не зафіксували жодного літака

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти