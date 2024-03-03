'Обстановка складна': генерал ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, російські окупанти за минулу добу здійснили 9 скидів боєприпасів із хімічними речовинами.

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Генерал ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні Сили України, Офіс президента

За останню добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" російські окупаційні війська завдали 14 авіаударів по позиціях Сил оборони, здійснили 950 обстрілів та 90 ударів із використанням дронів-камікадзе. Про це у своєму Телеграмі повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він також зазначив, що загалом на цьому напрямку бойових дій за минулу добу відбулось 43 бойових зіткенння.

"Серед іншого, росіяни здійснили одразу 9 скидів з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною, що, нагадаю, є порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї", - вказує він. відео дня

За його словами, ситуація на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою. Він додав, що лінія оборони на захід від Авдіївки стабілізується.

Втрати окупантів на Таврійському напрямку

Загальні втрати російських військ за добу складають:

393 військовослужбовці (вбитими та пораненими);

37 одиниць озброєнння та військової техніки, зокрема: 7 танків, 7 бронетранспортерів, 7 артилерійських систем та мінометів, 15 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки;

338 БпЛА різних типів.

Тарнавський також зазначив, що Сили оборони України знищили бліндаж і ще 3 важливі об’єкти противника.

Хто такий Олександр Тарнавський Український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України (раніше "Херсон"). Керівник контрнаступу українських військ на півдні України 2022 року. Лицар всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагааємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська знизили активність штурмових операцій поблизу села Синьківка Харківської області. Про це повідомив представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у телемарафоні.

Сили оборони України на Бахмутському напрямку продовжують відбивати атаки противника в напрямку міста Часів Яр. Про це повідомив заступник командира батальйону ударних безпілотників "АХІЛЛЕС", 92 ОШБР Олесь Маляревич.

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що окупанти продовжують перекидати резерви на Авдіївський напрямок для наступальних дій, тому що вони вважають, що саме на цій ділянці фронту ЗСУ мають найслабшу лінію оборони.

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