УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ситуація на одному з напрямків різко змінилась: в ЗСУ назвали головну причину

Юрій Берендій
3 березня 2024, 13:24оновлено 3 березня, 14:43
В ЗСУ зазначили, що за добу на Куп'янському напрямку Сили оборони України знищили 76 одиниць військової техніки російських окупантів.
Ситуація на одному з напрямків різко змінилась: в ЗСУ назвали головну причину
Активність росіян на Куп'янському напрямку різко змінилась / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські війська зменшили активність штурмових операцій біля села Синьківка Харківської області. Про це повідомив представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"На Куп'янському напрямку ворог дещо зменшив свою інтенсивність поблизу Синьківки. Там він вдається зараз до закріплення на позиціях, оскільки зрозумів, що наразі на цьому напрямку його атаки безуспішні", - сказав він.

Він додав, що російські окупаційні війська на Лиманському напрямку проводять перегрупування та готують штурмові групи. Він додав, що російські війська переміщуються до Тернів та Ямполівки (Донецька область), де не припиняються спроби прорвати оборону українських сил.

відео дня

Євлаш повідомив, що протягом доби на цьому напрямку Збройні сили відбили 12 ворожих атак, ліквідували та поранили 373 окупантів і знищили 76 одиниць ворожої техніки.

Хто такий Ілля Євлаш

Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що російські окупанти планують захоплення міста Куп'янськ у Харківській області.

Водночас, підрозділи Збройних сил України змогли здійснити просування на Куп'янському напрямку.

Російські війська на Куп'янському напрямку ведуть штурмові операції з метою створення опорного пункту для подальшого наступу на Куп'янськ. Окупанти перекидають свої головні сили та резерви, шукаючи слабкі місця в українській обороні. Про це повідомив речник Оперативного штабу оборони України "Хортиця" капітан Ілля Євлаш.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Купянск
Реклама

Головне за день

Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

16:35 Україна
Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військових

Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військових

16:32 Україна
У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

16:07 Світ
Всі головні новини

Популярне

Чому не можна казати віруючий : мовознавець назвав милозвучні відповідники 2624

Чому не можна казати "віруючий": мовознавець назвав милозвучні відповідники

Розлючена Меланія Трамп хотіла принизити Дональда 2039

Розлючена Меланія Трамп хотіла принизити Дональда

Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа 1851

Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа

Хід Макрона: чим закінчиться історія з відправкою військ НАТО в Україну 1643

Хід Макрона: чим закінчиться історія з відправкою військ НАТО в Україну

Останні новини

16:35

Росіяни вдарили по центру Курахового: багато поранених

16:32

Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військовихФото

16:28

Хімія не потрібна: як позбутися капустянки раз і назавждиВідео

16:07

У РФ рекордні втрати: знищено сотні тисяч росіян – розвідка Британії

15:57

Залишаться без захисту: Італія забирає своє ППО із Словаччини - Фіцо

Росія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – БадракРосія готує новий наступ і без проблем покладе в цій війні 2-3 мільйони росіян – Бадрак
15:53

Коли сіяти помідори на розсаду в березні 2024: дати та важливі поради для дачників

15:45

Несподіване зізнання: "Віталька" Гарік Бірча одружився та став батьком

15:25

Знайти серце серед помідорів за 4 секунди зможуть лише одиниці: загадка на швидкість

15:19

"РФ має локальні успіхи": у ЗСУ розповіли, як стримують навалу окупантів на фронті

Реклама
15:17

"Обстановка складна": генерал ЗСУ розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку

15:05

"Збитки колосальні": у Феодосії підірвали нафтопровід РФ – кримські партизани

14:27

Востаннє притиснула до грудей: історія мами і малюка з Одеси, яких убив російський дрон

14:18

Гороскоп Таро з 4 лютого по 10 березня: Рак - слухайте інших, Терези - кріпіться

14:18

Під завалами 9-ти поверхівки в Одесі можуть залишатись діти - Зеленський

14:18

Оце красунчик: названо найпривабливішого артиста України

13:52

"Хибний розрахунок Байдена": експерт розкрив, чи можуть США дозволити Україні програтиВідео

13:36

Сам розвалиться: як знищити пеньок за допомогою солі

13:24

Ситуація на одному з напрямків різко змінилась: в ЗСУ назвали головну причину

13:17

Потужністю у два Калібри: Україна модернізувала морські дрони

12:38

"Жіноче щастя" буде цвісти постійно: як підживити спатифілум

Реклама
12:35

Потрібно розпустити: Ілон Маск оскандалився новою заявою щодо існування НАТО

12:27

Молоді роки Лоуренса Атредійського: рецензія на фільм "Дюна: Частина друга"

12:23

Оголосила весну та показала чесні зморшки: Пугачова поділилася рідкісним кадром

11:57

Делікатес за копійки: як приготувати червону ікру з кетчупу

11:57

Названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська

11:54

Путін може прийняти рішення про виведення військ з України: експерт назвав умову

11:50

Гороскоп на завтра 4 березня: Діві - проблеми з грошима, Скорпіону - суперечка

11:16

"Штурми тривають 24/7": росіяни націлились на стратегічне місто - боєць ЗСУ

11:11

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Драконам час заощаджувати, Зміям - романтика

10:59

Найслабша лінія оборони: експерт розповів про цілі росіян на Авдіївському напрямку

10:39

"Модифікація": у ЗСУ розкрили, чому дрон спричинив масштабні руйнування в Одесі

10:33

Церковне свято 4 березня: одна дія, яка може призвести до нещастя

10:30

Популярна помилка: експерт розповіла, як правильно мити підлогу шваброюВідео

09:51

Масштабні вибухи в Криму: Братчук анонсував нові "сюрпризи" для окупантів

09:37

Росіяни жорстоко вдарили ракетами по Дніпру: сталась пожежа

09:25

Фінансовий гороскоп на тиждень з 4 по 10 березня

09:13

Окупанти панікують: у Феодосії пролунали потужні вибухи, перекрили рух трасою

09:06

"Це червона лінія": капітан ВМС розповів про масштабни знищення флоту РФ

09:02

Гороскоп на тиждень з 4 до 10 березня: на Раків тиснутимуть, Дівам - хороші новини

08:59

Як створити потужний середній клас в УкраїніПогляд

Реклама
07:51

Мінус 15 літаків: в ISW розкрили, як РФ жертвує авіацією для просування на фронті

07:25

Потрібно знайти дівчину на малюнку за 21 секунду: складна загадка на уважність

06:46

Хід Макрона: чим закінчиться історія з відправкою військ НАТО в УкраїнуПогляд

06:35

Чому не можна казати "віруючий": мовознавець назвав милозвучні відповідникиВідео

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 5 секунд знайти мишку

04:35

Відбитків пальців та пилу на меблях більше не буде: домашні засоби для прибирання

03:00

Посадка картоплі в березні: хитрий фокус - і урожай просто завалить засікиВідео

02:05

Біллі Айліш побачила уві сні зірку "Бетмена" і після цього кинула хлопця

01:54

Перевірка на детективні навички: треба знайти бджолу за 11 секунд у весняній головоломці

00:14

Після ліквідації Су-34 авіація РФ не ризикує: ПС не зафіксували жодного літака

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти