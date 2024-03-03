Ситуація на одному з напрямків різко змінилась: в ЗСУ назвали головну причину

В ЗСУ зазначили, що за добу на Куп'янському напрямку Сили оборони України знищили 76 одиниць військової техніки російських окупантів.

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Активність росіян на Куп'янському напрямку різко змінилась / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські війська зменшили активність штурмових операцій біля села Синьківка Харківської області. Про це повідомив представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"На Куп'янському напрямку ворог дещо зменшив свою інтенсивність поблизу Синьківки. Там він вдається зараз до закріплення на позиціях, оскільки зрозумів, що наразі на цьому напрямку його атаки безуспішні", - сказав він.

Він додав, що російські окупаційні війська на Лиманському напрямку проводять перегрупування та готують штурмові групи. Він додав, що російські війська переміщуються до Тернів та Ямполівки (Донецька область), де не припиняються спроби прорвати оборону українських сил.

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Євлаш повідомив, що протягом доби на цьому напрямку Збройні сили відбили 12 ворожих атак, ліквідували та поранили 373 окупантів і знищили 76 одиниць ворожої техніки.

Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що російські окупанти планують захоплення міста Куп'янськ у Харківській області.

Водночас, підрозділи Збройних сил України змогли здійснити просування на Куп'янському напрямку.

Російські війська на Куп'янському напрямку ведуть штурмові операції з метою створення опорного пункту для подальшого наступу на Куп'янськ. Окупанти перекидають свої головні сили та резерви, шукаючи слабкі місця в українській обороні. Про це повідомив речник Оперативного штабу оборони України "Хортиця" капітан Ілля Євлаш.

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