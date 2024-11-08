На руїнах знайшли лише фото мами і сина: у Запоріжжі загинула ціла сім'я після атаки РФ

Було пряме влучання КАБа в під'їзд житлового будинку. Загинули всі - мама, син і прабабуся хлопчика.

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Загибла сім'я із Запоріжжя - мама Софія та син Адам / Фото: instagram.com/annap_photo

Коротко:

РФ вдарила КАБами по Запоріжжю

Загинули 9 людей, десятки - постраждали

На руїнах будинку знайшли фото загиблої родини

У четвер, 7 листопада, армія РФ завдала удару по Запоріжжю керованими авіабомбами. На руїнах будинку, у який влучили окупанти, знайшли фото загиблих - це 27-річна мама Софія та її 1,5-річний син Адам. Фотографію в Instagram виклала сестра загиблої Анна.

За її словами, було пряме влучання в під'їзд. Загинули всі - мама, син і прабабуся хлопчика. Фото - єдине, що вціліло у квартирі.

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"Це подряпане фото - єдине, що вціліло з квартири мого дядька, маминого брата, якого я обожнюю. Лише одне фото, яке стояло на кухні. На ньому моя сестра і мій півторарічний племінник, дівчина з дитиною зліва, яких учора вбив російський КАБ", - написала сестра загиблої.

На руїнах будинку знайшли фото загиблої родини / Фото: instagram.com/annap_photo

"Наших там було троє. Окремо знайшли сестру (Софія, 27 років) і вже вночі з-під завалів дістали разом тіла дитини (Адам, 1 рік) і його прабабусі Тетяни Василівни. Ми були там майже до ранку, сподівалися до останнього, але дива не сталося. Вони всі загинули. Усіх упізнали. Скажу чесно, сестру бачила, впізнала, а на дитину подивитися не змогла. Просто не наважилася. Люблю тебе, мій Білобрисий. Вибач, що так мало приділяла тобі уваги. Менше, набагато менше, ніж ти того заслуговував", - написала Анна.

Маленького Адама вбив російський КАБ / Фото: instagram.com/annap_photo

Атака РФ на Запоріжжя - останні новини

7 листопада російська армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках і лікарні. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, атака РФ забрала життя 9 осіб, зокрема й однорічного хлопчика.

15 постраждалих від ворожого обстрілу перебувають у медзакладах Запоріжжя. У вкрай важкому стані 5-річний хлопчик. Йому зробили операцію, він - на апараті штучної вентиляції легенів.

Стан ще чотирьох осіб, зокрема двох медпрацівників, лікарі оцінюють як важкий.

Сьогодні в Запоріжжі оголошено День жалоби.

Крім того, за словами Федорова, учора РФ атакувала обласний онкологічний диспансер.

17 пацієнтів евакуювали в інші лікарні міста. Їм надають необхідну допомогу.

Поранено щонайменше 8 медиків лікарні. Двоє з них - у важкому стані. Учора поблизу одного з медпрацівників вибухнув ворожий КАБ. Чоловіка прооперували нейрохірурги, він під наглядом лікарів.

​Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред ​

Главред писав, що в ніч на 8 листопада окупанти атакували ракетами Київську область. Поранено чотирьох людей.

Близько 3:30 ранку 8 листопада російська окупаційна армія вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці на Салтівці в Харкові. Постраждали щонайменше 25 осіб, зокрема й тримісячне немовля.

Крім того, окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загиблий та руйнування.

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